Samsung Galaxy Tab S9 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung’un yeni tablet serisi olarak tanıtılan Galaxy Tab S9 serisinde Tab S9, S9+ ve S9 Ultra modellerinin bulunacağı duyurulmuştu. Ancak sonradan bu seriye bazı eklemeler yapıldı.

Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ modelleri, Samsung’un yeni tablet serisinde piyasaya sürülecek olan ürünler arasında duyuruldu.

Peki, Samsung Galaxy Tab S9 FE’nin özellikleri neler? Fiyatı hakkında elde edilen son verilere göre cihazın tahmini çıkış tarihi ve fiyatı nasıl olacak?

İşte, Samsung Galaxy Tab S9 FE hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Samsung Galaxy Tab S9 FE Serisi Özellikleri

Samsung’un bir önceki Galaxy Tab serilerinde yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedeflediği yeni tablet modelleri S9 FE ve S9 FE+’ın birçok kullanışlı özelliğe sahip olması bekleniyor.

Henüz net bir açıklama yapılmış olmasa da cihaz özelliklerine dair bazı sızıntılar ve beklentiler mevcut. Bu iki cihazda olması beklenen başlıca özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Exynos 1380 işlemci

S9 FE için 10.9 inç, S9 FE+ için 12.4 inç ekran büyüklüğü

Nane, lavanta, gri ve gümüş şeklinde dört farklı renk seçeneği

S Pen adı verilen bir adet tablet kalemi, stereo ses sağlayan hoparlörler

USB Type-C Bağlantı

45 W hızlı şarj

Bluetooth 5.3

Samsung DeX desteği

GPS, Wi-Fi 6

Galaxy Tab S9 FE+ için 9800 mAh pil boyutu

Galaxy Tab S9 FE için 6 – 8 GB RAM seçenekleri

Samsung Galaxy Tab S9 FE Serisi Fiyatları

Samsung’un yeni tablet modellerine ilişkin fiyat tahminleri yapılmaya başlandı. Güvenilir bir sızıntıya göre Galaxy Tab S9 FE modelinin 6GB RAM ve 128 GB kapasiteye sahip ve Wi-Fi özelliği bulunan seçeneği Hindistan’da 762 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulacak gibi gözüküyor.

Verilen fiyata ilişkin resmi bir kaynak bulunmuyor. Tahmin olarak belirtilen bu değer önümüzdeki süreçte değişiklik gösterebilir. Samsung Galaxy Tab S9 FE+ için ise fiyata dair herhangi bir sızıntı bilgi bulunmuyor.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Serisi Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Tab S9 FE ve FE+ için henüz herhangi bir lansman yapılmadı. Ancak bu tabletlere ilişkin sızıntıların artması ve piyasada oluşan heyecan yakın bir zamnada cihazların resmi olarak tanıtılacağını düşündürüyor. Ayrıca farklı kaynaklardan elde edilen tahminlere göre FE tablet modellerinin 2023 yılı bitmeden piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.