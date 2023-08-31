Samsung Galaxy Tab S8 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

2022 yılının başlarında tanıtılan Samsung Galaxy Tab S8, 2023 yılında kullanışlı bir tablet arayışında olanların incelediği modeller arasında yer alıyor. Fiyat / performans dengesini göz önünde bulunduran kullanıcılar bu cihazın 2023 yılında alınması mantıklı mı diye merak ediyor.

Bu yazımızda Samsung Galaxy Tab S8’in sahip olduğu özellikleri, güncel fiyatını ve 2023 yılı için tercih edilmesi mantıklı bir tablet olup olmadığını A’dan Z’ye analiz ediyoruz.

Samsung Galaxy Tab S8 Özellikleri

S-Pen desteği bulunan Samsung Galaxy Tab S8’in dikkat çeken başlıca özelliklerinden biri olarak ‘ultra düşük gecikme oranı’ karşımıza çıkıyor. 11 inç ekrana sahip olan üründe ultra geniş açılı ön kamera yer alıyor.

S Pen’i kullanmadığınız zamanlarda yerleştirebileceğiniz şık bir boşluğa sahip olan cihaz alüminyum kasası sayesinde dayanıklı bir tablet olarak değerlendiriliyor.

Clip Studio Paint özelliği ile çizim yapmayı sevenler için ideal alternatifler arasında sıralanıyor. Samsung Galaxy Tab S8’in diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Ekran: 11 inç TFT, 120 Hz yenileme hızı – 2560 x 1600 px çözünürlük

RAM: 8 – 12 GB

MicroSD destekli dahili hafıza: 128 – 256 GB

Arka kamera: 13 + 6 MP / ultra geniş açı destekli

8000 mAh

45 W süper hızlı şarj

5G, Bluetooth 5.2, LTE, Wi-Fi 6E bağlantı

Android 12

Samsung Galaxy Tab S8 2023’te Alınır mı?

Samsung Galaxy Tab S8, aslında bir seri olarak piyasaya sürülmüştü. Bu seride S8’in yanı sıra S8+ ve S8 Ultra modelleri de bulunuyor. Üç model arasında kıyaslama yaptığımızda S8+ ve S8 Ultra’da AMOLED ekran olması S8’e göre avantaj olarak değerlendiriliyor.

Bunun yanında söz konusu modellerde batarya da daha güçlü. Tab S8+ 10090 mAh ve S8 Ultra 11200 mAh bataryaya sahip. Çizim yapan ve oyun oynayanlar için bataryanın daha güçlü olması önemli bir detay.

Fiyatlarına baktığımızda ise 17.000 - 19.000 TL bandında satılıyor. S8+ için güncel fiyat aralığının 19.000 - 21.000 TL olduğu görülüyor. S8 Ultra ise farklı satıcılarda 21.000 - 25.000 TL aralığında satışa sunuluyor.

2023 yılında Galaxy Tab S8’i almak mantıklı mı değil mi sorusuna gelecek olursak bu yıl Samsung Galaxy Tab S9 serisinin tanıtıldığını hatırlamakta fayda var. S9’un özelliklerine baktığımızda ekran boyutunun aynı kaldığını, işletim sisteminin daha üst sürüm olduğunu, pil kapasitesinin ise 8900 mAh olarak belirtildiğini görüyoruz. Kamera çözünürlüğü ise S8 ile aynı.

Yine yeni çıkan S9 Ultra’da ise ekranın 14.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekrana yükseldiğini belirtmekte fayda var. İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 2 kullanılıyor. Batarya 11200 mAh seviyesine yükseliyor. RAM seçenekleri 12 - 16 GB olarak sunuluyor. Kamera çözünürlüğü 13 + 12 MP olarak belirtiliyor.

Bu özellikleri kıyaslarken ürün fiyatlarına değinmek de şart. Samsung Galaxy Tab S9 22.000 TL, S9 Ultra ise 34.000 TL gibi bir satış fiyatına sahip.

Geniş bir perspektifle konuya baktığımızda Samsung Galaxy Tab S8’in 2023 yılında alınıp alınmayacağı konusunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Gelişmiş özellikleri dolayısıyla bütçesi yeterli olanlar daha yüksek bir sürüm olan S9 Ultra’yı tercih edebilir. Ancak benzer özelliklere sahip daha düşük bir alternatif olarak Tab S8 serisinde yer alan ürünler de değerlendirilebilir.

Serinin en uygun fiyatlı seçeneği olan Tab S8, Tab S9 ile oldukça benzer özelliklere sahip. Bu nedenle S9’da bulunan özellikleri yeterli bulanlar ekonomik bir seçim yapmak için 2023 yılında tercihini S8’den yana kullanabilir. Bu özellikleri yeterli bulmayanlar ise S8+ veya S8 Ultra modellerine göz atabilir.