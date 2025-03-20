Samsung Galaxy Tab S10 FE Serisinin Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Teknoloji devi Samsung'un yeni tabletleri Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+'ın özellikleri, Avrupa fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı. Fiyat performans canavarı tabletler hem tasarım hem donanım bakımından dikkat çekmeyi başarıyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Serisinin Özellikleri

İddiaya göre 10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Tab S10 FE, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2304 piksel çözünürlük sunacak. Galaxy Tab S10 FE+ ise 13,1 inç büyüklüğünde olacak ve 1800 x 2880 piksel çözünürlük sunacak.

İki tablet de Samsung'un S-Pen kalemini destekleyecek. Ayrıca bu tabletlerde Exynos 1580 işlemcisi yer alacak. Sekiz çekirdek içeren bu işlemci Samsung Galaxy A56 modelinde de tercih edilmişti.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak tabletlerin depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. İki tablet de 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacak.

Tab S10 FE modelinde 8.000 mAh, Tab S10 FE+ modelinde ise 10.090 mAh batarya kapasitesi yer alacak. İki tablet de 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Gümüş, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak cihazlarda IP68 sertifikası bulunacak.

Bu sertifika, tabletlerin belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC teknolojilerini destekleyecek tabletlerin 5G sürümü de olacak.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Serisinin Avrupa Fiyatı

İddiaya göre Galaxy Tab S10 FE modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 579 euro fiyat etiketiyle satılacak. Tab S10 FE+ modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 749 euro fiyata sahip olacak. 5G sürümlerinin 100 euro daha fazla olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Serisi Çıkış Tarihi

Galaxy Tab S10 FE serisinin nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Özelik, fiyat ve çıkış tarihine dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.