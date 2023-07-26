Samsung Galaxy Tab S9 Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy Tab S9 serisi özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra modelleri neler sunuyor?
Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından gerçekleştirilen tanıtımla birlikte Samsung Galaxy Tab S9 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu rehberde Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan seriye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
İçindekiler [Gizle]
Samsung Galaxy Tab S9 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 274 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- GPU: Adreno 740
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 8400 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Ağırlık: 498 gram
- Kalınlık: 5,9 mm
Samsung Galaxy Tab S9 Fiyatı
- Galaxy Tab S9 8GB RAM 128 GB: 19.999 TL
- Galaxy Tab S9 12GB RAM 256 GB: 21.999 TL
Samsung Galaxy Tab S9+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,4 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1752 x 2800 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 266 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 10.090 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Ağırlık: 586 gram
- Kalınlık: 5,7 mm
Samsung Galaxy Tab S9+ Fiyatı
- Galaxy Tab S9+ 256 GB: 22.999 TL
- Galaxy Tab S9+ 512 GB: 24.999 TL
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1848 x 2960 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 239 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 13 MP + 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 11.200 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Ağırlık: 732 gram
- Kalınlık: 5,5 mm
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Fiyatı
- Galaxy Tab S9 Ultra 512 GB: 26.999 TL
- Galaxy Tab S9 Ultra 1 TB: 33.999 TL
Samsung Galaxy Watch 6 Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy Watch 6 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından sunulan Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic isimli akıllı saat modelleri, sahip oldukları donanım ve şık tasarımla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Bu yazıda en iyi tablet modelleri arasında yerini alan Samsung Galaxy Tab S9 serisi ile ilgili merak edilden soruları cevapladık. Yeni tablet modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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