Samsung Galaxy Tab S9 Özellikleri ve Fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından gerçekleştirilen tanıtımla birlikte Samsung Galaxy Tab S9 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu rehberde Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan seriye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy Tab S9 Özellikleri

Ekran Boyutu : 11 inç

: 11 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 2560 piksel

: 1600 x 2560 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 274 PPI

: Yaklaşık 274 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 8400 mAh

: 8400 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Ağırlık : 498 gram

: 498 gram Kalınlık: 5,9 mm

Samsung Galaxy Tab S9 Fiyatı

Galaxy Tab S9 8GB RAM 128 GB : 19.999 TL

: 19.999 TL Galaxy Tab S9 12GB RAM 256 GB: 21.999 TL

Samsung Galaxy Tab S9+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,4 inç

: 12,4 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1752 x 2800 piksel

: 1752 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 266 PPI

: Yaklaşık 266 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 13 MP + 8 MP

: 13 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 10.090 mAh

: 10.090 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Ağırlık : 586 gram

: 586 gram Kalınlık: 5,7 mm

Samsung Galaxy Tab S9+ Fiyatı

Galaxy Tab S9+ 256 GB : 22.999 TL

: 22.999 TL Galaxy Tab S9+ 512 GB: 24.999 TL

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 14,6 inç

: 14,6 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1848 x 2960 piksel

: 1848 x 2960 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 239 PPI

: Yaklaşık 239 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 13 MP + 8 MP

: 13 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 12 MP + 12 MP

: 12 MP + 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 11.200 mAh

: 11.200 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Ağırlık : 732 gram

: 732 gram Kalınlık: 5,5 mm

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Fiyatı

Galaxy Tab S9 Ultra 512 GB : 26.999 TL

: 26.999 TL Galaxy Tab S9 Ultra 1 TB: 33.999 TL

Bu yazıda en iyi tablet modelleri arasında yerini alan Samsung Galaxy Tab S9 serisi ile ilgili merak edilden soruları cevapladık. Yeni tablet modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.