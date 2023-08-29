Samsung Galaxy Watch 6 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Güney Kore merkezli teknoloji markası Samsung, odak noktası sağlık takibi olan akıllı saatini ön siparişe sundu. Yeni akıllı saat, özellikleriyle dikkat çekiyor. Şık tasarıma sahip olan akıllı saat, bağlantı açısından da kullanıcılarından tam not alıyor.

Samsung Galaxy Watch 6 Özellikleri

RAM: 2 GB

Bağlantı: GPS, LTE, Wi-Fi 2.4 + 5GHz, Bluetooth 5.3, NFC

Ekran: 44 mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal ve 40 mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal

Depolama: 16 GB

Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

İşlemci: Exynos W930

Sensörler: Uyku takibi, aktivite ölçer, vücut yağ oranı ölçümü, kandaki oksijen takibi, Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), kalp atış hızı

Batarya: 44 mm 425 mAh 10W şarj / 40 mm 300 mAh

Yazılım: Wear OS One UI Watch 5

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Özellikleri

RAM: 2 GB

Sertifikalar: 5ATM + IP68/MIL-STD -810H

Ekran: 47 mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal, 43 mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal

Depolama: 16GB

Bağlantı: Bluetooth 5.3, GPS, LTE, NFC, Wi-Fi 2.4+5GHz

İşlemci: Exynos W930

Sensörler: Kandaki oksijen takibi, Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), kalp atış hızı, EKG, uyku takibi, aktivite ölçer, vücut yağ oranı ölçümü

Batarya: 47 mm 425 mAh 10W şarj / 43 mm 300 mAh

Yazılım: One UI Watch 5 ve Wear OS

Samsung Galaxy Watch 6 ve Samsung Galaxy Watch 6 Classic modelleri, 5nm Exynos W930 işlemciden oluşuyor. Her iki akıllı saat modeli, 16 GB dahili hafıza ve 2GB RAM’dan oluşuyor. Cihazlar, düşük güç tüketimleriyle de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Watch 6 Serisi Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galaxy Watch 6 serisi, suya ve toza dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Her iki akıllı saat modeli, 1.5 metre kadar tatlı su içerisinde 30 dakika kalabiliyor. Dolayısıyla Samsung’un yeni akıllı saat modelleri yüzerken de çok rahat kullanılabilir. Özellikle yüzücüler için çok ideal bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Duş ve havuzda çok rahat kullanılabilen bu akıllı saatler, IP68 sertifikasının yanında 5ATM ile de derecelendirilmiştir. IP68 sertifikasına sahip cihazlar, yukarıda bahsettiğimiz gibi 30 dakika boyunca 1.5 metrelik tatlı suyun içerinde kalabiliyor.

5ATM sertifikasıysa cihazın su altında tek seferlik 10 dakikaya kadar dayanabilmesidir. IP68 ve 5ATM derecelerine sahip olması modellerin kullanışlılığını daha çok artırmıştır. Akıllı saatlerde “Su Kilidi” modu bulunuyor.