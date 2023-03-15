Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri neler sorusunun yanıtı, yakın zamanda katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda Samsung'un yeni telefonuna dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Satışa Sunduğu ürünler ile dünya genelinde çok popüler olan Samsung'un Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Samsung Galaxy Z Fold 5 isimli iki farklı katlanabilir akıllı telefon modeliniçok yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri ile adından söz ettirebilir.

Galaxy Z Flip serisinin yeni modeli olan Galaxy Z Flip 5 ile ilgili birçok sızıntı yaşandı. Bu sızıntılar, söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili bazı bilgilere sahip olmamızı sağlıyor. Peki, Samsung Galaxy Z Flip 5 hangi donanım bileşenleriyle birlikte gelecek?

Not: Bu yazı, Samsung Galaxy Z Flip 5'in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde bulunan bilgiler, zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: QHD

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

İkinci Ekran Boyutu: 1,9 inç

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 260 x 512 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 10 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: 15W

Yazılım: Android 13

Ağırlık: 185 gram

Kalınlık: ?

6,7 inç ekran büyüklüğünde söylenen Samsung Galaxy Z Flip 5'in Dynamic AMOLED 2X ekranı üzerinde QHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun arka yüzeyinde konumlanan ikinci ekran 1,9 inç büyüklüğünde olabilir. Bu ekranın 3 inçten büyük olacağına yönelik iddia da bulunuyor.

Katlanabilir akıllı telefon modelinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin ve 8 GB RAM'in yer alacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği görebiliriz.

Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde iki farklı kameranın yer alması bekleniyor. Serinin önceki modelleri de 12 MP çözünürlüğünde çift kamera ile birlikte gelmişti. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alabilir.

Samsung Galaxy Z Flip 3 3300 mAh, Galaxy Z Flip 4 ise 3700 mAh batarya kapasitesine sahip. Yakında en iyi Samsung telefonları arasında yerini alması beklenen Galaxy Z Flip 5'te 4000 mAh civarında batarya kapasitesinin yer alması bekleniyor. Cihaz 25W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 5 isimli modelin yaklaşık 1.449 dolar başlangıç fiyatıyla beraber satışa sunulması bekleniyor. Cihazın fiyatına henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Galaxy Z Flip 5 farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Çıkış Tarihi

Galaxy Z Flip 4 2022 yılının ağustos ayında düzenlenen Samsung Unpacked etkinliği esnasında duyurulmuştu. Galaxy Z Flip 5 isimli katlanabilir akıllı telefon modelinin de 2023 yılının ağustos ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Bu yazıda Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Yeni katlanabilir telefon modeline dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.