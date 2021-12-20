Sanal Gerçeklik Acı ve Anksiyete Tedavisinde Kullanılabilir

Yakın bir dönemde hayatımızın merkezi haline gelmesi beklenen sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, hayatımızda düşündüğümüzden çok daha etkin bir rol oynayabilirler. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre sanal gerçeklik, acı ve anksiyete ile mücadelede kullanılabilir gibi gözüküyor.

Sanal Gerçeklik Acının ve Anksiyetenin Tedavisinde Rol Oynayabilir

İngiltere sınırlarında yapılan araştırmada sanal gerçeklik teknolojisinin acı ve anksiyete ile mücadelede olumlu sonuçlar yarattığı fark edildi. Hükümet, bu tip teknolojilerin hem terapi hem de bakım sırasında dönüştürücü olabileceği konusundaki görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yaşadığı beyin hasarı sonrasında tam zamanlı bakıma ihtiyaç duyan Sarah Hill, konu hakkında yaptığı açıklamada "Yürüyemiyorum ama yürüyebildiğimi hissediyorum. Denize dalabilirsiniz, tüm şu balıklara bakın. Bu benim anksiyetemi azaltıyor. Sanal gerçeklik kiti çok yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist Pamela Hicken ise sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin hastalar üzerindeki önemine vurgu yaparak "Daha önce konuşamayan hastalarım şimdi videolarda yer alan insanlarla ve hayvanlarla konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Bu bakımdan sanal gerçeklik teknolojisi yalnızca eğlence amaçlı değil, sağlık sektörü bazında da önemli bir rol oynayacak gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde hastalar, bu gibi platformlar aracılığı ile çeşitli sorunları çözebilmek adına önemli bir adım atabilir.

Peki siz bu araştırmanın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sanal gerçeklik teknolojisi başka hangi alanlarda etkin bir kullanıma sahip olabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.