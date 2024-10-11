Segway ZT3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Segway’den zorlu yüzeylerde sürüşe uygun yeni bir elektrikli scooter modeli geldi. ZT3 Pro isimli bu modelde şartlar özel olarak araziye uygun olarak tasarlandı. Güçlü süspansiyonları, kalın ve kullanışlı jantları ve performansı yüksek motoru ile eğlenceli bir sürüş deneyimi vadeden bu model elektirkli scooter kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Peki, bu araçta bizi bekleyen diğer özellikler neler? Gelin, Segway ZT3 Pro’nun neler sunduğuna yakından bakalım!

Segway ZT3 Pro Özellikleri

1.600 W’luk elektrikli bir motora ev sahipliği yapan scooter’ın menzili aracın kullanım hızına göre değişiklik gösteriyor. Yüksek hızlı sürüşte yaklaşık 30 km menzil vadeden scooter, düşük hız seviyesinde 70 km’ye kadar sürüş imkanı sunuyor.

Arazi şartlarına uygun olarak geliştirilen aracın lastiklerinin 11 inç büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Zorlu zemin şartlarında sürüşü daha kolay hale getirmek amacı ile çekiş kontrol sistemi kullanılıyor.

Bunların yanı sıra özel bir denge sistemi de mevcut. Bozuk yollarda dengeyi sağlamak için disk frenlerden destek alınıyor.

Scooter’ın gidon bölümünde küçük bir bilgi ekranı yer alıyor. Bu ekranın büyüklüğü 3 inç. Aracın şarj seviyesi ve sürüş esnasında hız takibi bu ekran üzerinden yapılabiliyor.

Segway ZT3 Pro’nun dikkat çeken özelliklerinden biri de seçili akıllı telefonlara yakın olduğu anlarda kullanılabiliyor olması. Güvenlik önlemi olarak karşımıza çıkan bu özelliğin yanı sıra araçta Apple Bul Ağı desteğinin bulunduğunu da belirtmekte fayda var.

Bluetooth sayesinde akıllı telefonlara kolayca bağlanabilen elektrikli scooter’ın bünyesinde gece kullanımı için gerekli aydınlatma ekipmanları bulunuyor.

Segway ZT3 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Segway imzalı yeni arazi tipi elektrikli scooter için henüz kesin bir satış fiyatı bilgisi paylaşılmadı. 26 Eylül 2024 itibari ile ön satışına başlanılacak olan modelin ne kadara satışa çıkacağına ilişkin bazı tahminler yapılıyor.

Bu tahminlere baktığımızda piyasada 420 dolar gibi bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Yani, Segway ZT3 Pro’nun yurtdışı satış fiyatının yaklaşık 15.000 TL civarında olması bekleniyor. Türkiye’ye gelmesi durumunda bu fiyat vergiler nedeniyle biraz daha yükselecektir.

Siz bu elektrikli scooter’ı nasıl buldunuz? Özellikleri beklentilerinizi karşılıyor mu? Yorumlara yazmayı unutmayın.