YouTube'tan Yeni Yapay Zeka: Şarkıları Şarkıcıların Sesiyle Söyleyin!

Son zamanlarda yapay zekâ, büyük teknoloji markalarının ürün ve hizmetlerine girerek gündemde yer alıyor. Instagram, Facebook, WhatsApp, Google ve dahası yapay zekâyı ürünlerine ve hizmetlerine dâhil etmeye çoktan başladı.

Görünüşe göre Google ailesinin bir parçası olan YouTube da içerik oluşturucuların seslerini ünlü sanatçıları taklit edecek şekilde ayarlamalarına olanak tanıyan bir yapay zekâ aracı hazırlıyor.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre YouTube, bu aracın eğitimi için şarkıların haklarını almak üzere müzik şirketleriyle temasa geçti.

Yeni Yapay Zekâ Telif Problemlerine Takılabilir

Yakında çıkacak olan bu araç, kullanıcıların ünlü müzisyenlerin seslerini kullanarak ses kaydetmelerini sağlayacak ancak şu an itibariyle büyük plak şirketleri henüz bu duruma yeşil ışık yakmış değil ve iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

YouTube, müzik endüstrisi ile olan geçmişini göz önünde bulundurarak bu teknolojinin yasal kullanımını sağlamak için dikkatli davranıyor.

Drake ve The Weeknd tarafından kaydedilmemesine rağmen kulağa oldukça onlara aitmiş gibi gelen bir şarkının viral olması ve Grammy ödüllerine aday gösterilmesinin ardından plak şirketlerinin de yapay zekâya olan ilgisi arttı.

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