Dizilerde ve Filmlerde Karşımıza Çıkıyor: Sequel Ne Demek?

Dizilerle,filmlerle ve oyunlarla ilgiliyseniz sequel diye bir terim duymuş olabilirsiniz. Günlük yaşamda sıkça karşınıza çıkabilecek olan bu kelimenin anlamını merak ettiniz mi? Bu yazımızda sequel nedir ne değildir detaylı bir şekilde izah edeceğiz.

Sequel Nedir?

Bir dizinin, oyunun ya da filmin sonrasını anlatan esere sequel denir. Sequel kelime anlamı olarak; sonra, sonrası, sonuç, devam, netice gibi anlamlara gelir. Genellikle başarılı olmuş ve popüler işlerin devam filmi çekilir. Bunlara da sequel denir.

İyi bir sequel, eserin uzun soluklu bir seri olmasındaki en kilit roldür. Zira bir film ne kadar iyi olursa olsun seri olup olamayacağı belirsizdir. Ancak ilk eserin üzerine çıkan bir yapım çok büyük beklenti yaratır. Hem yapımcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürür.

Sequel’e verilebilecek en iyi örneklerden biri hiç şüphesiz ki “The Dark Knight” olacaktır. İlk film olan Batman Begins ile son derece güzel bir zemin hazırlandıktan sonra ikinci film ile seri başyapıt noktasına ulaşıyor. Bu nedenle sequel’ler büyük öneme sahiptir.

Sequel’e verilebilecek bir diğer iyi örnek ise Terminator 2: Judgment Day olacaktır. İlk Terminator filmi ne kadar iyi olursa olsun en ikonik sahneler ve replikler ikinci filmdedir. Birisine Terminator serisinden bahsettiğinizde aklına direkt olarak ikinci film gelir çünkü ilk filmde işlenen konular ikinci filmde çok daha iyi işlenmiştir.

Oyun dünyasından bir örnek vermek gerekirse Mass Effect 2 çok güzel bir sequel örneğidir. Zira Mass Effect üçlemesindeki en iyi oyun pek çokları için ikinci oyundur. Finalı biraz zayıf bulan hayranlar ikinci oyundaki ilerleyişi çok iyi buldular.

Sequel nedir, sequel ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sequel’ini beğendiğiniz en iyi film ya da dizi hangisiydi? Hangi filmin ya da dizinin sequel’i çekilse çok memnun olursunuz?. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.