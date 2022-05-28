SFS Ne Demek? Instagram’da SFS Nasıl Yapılır?

SFS ne demek sorusunu soran çok sayıda kullanıcı, Instagram’da SFS nasıl yapılır sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu yazıda özellikle görüntü tabanlı sosyal medya platformunda kullanılan SFS kavramına dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Sosyal medya platformları hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile beraber birçok yeni kavram gün yüzüne çıktı. Çok sayıda kişi, bazı ifadeler için çeşitli kavramlar kullanmaya başladı. Dolayısıyla sosyal medya platformlarını kullanırken karşı karşıya kaldığınız bazı kavramların anlamlarını merak edebilirsiniz.

SFS, özellikle görüntü tabanlı sosyal medya platformunda sık sık kullanılan bir kavramdır. Söz konusu ifadenin ne işe yaradığı ve hangi anlama geldiği epey merak ediliyor. Peki, SFS nedir, ne işe yarar? Bu yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

SFS Ne Demek?

Bildiğiniz üzere sosyal medya platformlarında takipçi sayıları oldukça büyük bir öneme sahip. Kullanıcıların büyük bir kısmı, takipçi sayılarını arttırmak ister. Bunun için çeşitli yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden bir tanesi de SFS’dir.

SFS, "shoutout for shoutout" ya da "spam for spam" kelimelerinin kısaltmasıdır. Sosyal medya platformlarında yaygın olarak kullanılan bu kavram, sosyal medya hesabında yer alan takipçi sayısının arttırılması için kullanılır.

Söz konusu kavram özellikle Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde kullanılıyor. Popüler kavram, iki kullanıcının takipçi sayılarını arttırmak amacı ile birbirinin profillerini kendi hesaplarında paylaştığı bir etkinliktir.

Çoğu sosyal medya fenomeni tarafından da kullanılan SFS, FFF yani Follow for Follow’a oldukça benzer bir kavramdır. Her iki ifade de sosyal medya platformunda yer alan hesabın takipçi sayısını arttırmaya yöneliktir.

Takipçi kitlesini büyütmenin en etkili yollarından bir tanesi olan shoutout for shoutout için bazı kriterler bulunuyor. Bu aktiviteyi yapacak olan iki hesabın takipçi sayısının aynı seviyede olması gerekiyor. Örneğin sosyal medya hesabınızda 5 bin takipçi varsa SFS yapacağınız hesabın takipçi sayısı da aynı miktarda olmalıdır.

Takipçi sayısının yanı sıra hesapların etkileşim oranlarının da benzer olması gerekiyor. Kriterlerinize uyan bir hesap ile shoutout for shoutout isimli aktiviteyi yapabilir ve böylelikle takipçi sayınızda bir artış gerçekleşir.

Sosyal medya platformunda daha hızlı popülerlik elde etmek için kullanılan SFS, bu aktiviteyi yapan her iki kullanıcı için de faydalıdır çünkü iki taraf birbirinin profillerini kendi hesaplarında yayımlar. Böylelikle paylaşılan hesabın takip edilmesi teşvik edilir.

Instagram’da SFS Nasıl Yapılır?

Instagram’ı açın.

SFS yapmak isteyen birini bulun.

Diğer kullanıcının hesabının ekran görüntüsünü alın.

Ekran görüntüsünü ve profil bağlantısını hikayenize ekleyin.

Hikayeyi paylaşın.

Diğer kullanıcı da aynı şekilde hikaye paylaşacaktır.

SFS, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Instagram’da takipçi sayısını organik olarak arttırmanın en etkili yollarından bir tanesidir. Dolayısıyla hesabını büyütmek isteyen kullanıcıların büyük bir kısmı, bu aktivitenin nasıl yapılacağını merak ediyor.

Takipçi sayısını arttırmak ve daha büyük bir kitleye hitap edebilmek için tercih edilen shoutout’u kullanabilmek için bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yukarıda da belirttiğimiz üzere dikkat edilmesi gereken hususlar arasında iki hesabın takipçi sayısı ve etkileşim oranları benzer olmalıdır.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya platformunda söz konusu aktiviteyi gerçekleştirebilmek için ilk olarak uygulamayı açmanız gerekiyor. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra yukarıda yer alan kriterleri göz önünde bulundurarak SFS yapmak isteyen bir kişiyi bulmanız gerekiyor. Çoğu kullanıcı, SFS etiketini kullanarak gönderi paylaşıyor. Dolayısıyla bu etiketi kullanarak arama yapabilir ve sizin hesabınıza uygun bir profil bulabilirsiniz.

Bir profil bulduktan sonra Direkt Mesaj (DM) aracılığı ile SFS yapmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Karşı taraf kabul ettikten sonra aktiviteyi gerçekleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle diğer kullanıcının profilinin ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Söz konusu ekran görüntüsünü hikayenizde paylaşmalısınız. Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda bir hikaye paylaşabilmek için ana sayfadayken parmağınızı sağa doğru sürükleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmanız halinde hikaye oluşturma ekranı ile karşılaşacaksınız.

Ekran görüntüsünü hikayeye ekledikten sonra karşı tarafın profil bağlantısını yazmanız gerekiyor. Son olarak hikayeyi paylaşın. Böylelikle takipçilerinizin söz konusu profili takip etmesi için teşvik etmiş olacaksınız. Paylaşımı yaptıktan sonra karşı taraf da aynı şekilde sizin profilinizin ekran görüntüsünü alacaktır ve hikayesinde paylaşacaktır.

Bu durumda her iki tarafın da takipçi sayısında artış meydana gelecektir. Böylece Instagram’da organik takipçi arttırma işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

Popüler sosyal medya platformunda takipçi satın alma işlemi de bulunuyor. Bu yöntem, takipçi sayısını bir anda arttırdığından ötürü pek çok kullanıcıya ilgi çekici gelebilir ancak bazı sorunları da beraberinde getirir.

Takipçi satın aldığınızda çeşitli problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Takipçi sayısının bir süre sonra azalması ve hesabınızın kapatılma ihtimali dahil olmak üzere birçok olası sorun mevcut. Takipçi satın almanız halinde hesabınıza aktarılan takipçilerin bot hesap olma olasılığı da bulunuyor.

Bu ve buna benzer olası problemler nedeni ile söz konusu işlem güvenilir değildir. Bunun yerine SFS yapmayı tercih edebilirsiniz. Elbette bu aktivitede de karşı tarafın güvenilir olması önemlidir çünkü siz paylaştıktan sonra karşı taraf paylaşım yapmayabilir.

Bu yazıda SFS nedir ve nasıl uygulanılır sorularını yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.