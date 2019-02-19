Siber Zorbalığı Konu Alan 5 Sürükleyici Film

Yediden yetmişe herkesin ilgi odağını toplamayı başarabilen hacker filmleri, insanlara ister istemez internet kullanıcılarının internette ne kadar güvende olduklarını sorgulatıyor. İçlerinden mercekle seçtiğimiz filmler, insanı paranoyaklaştırmaktan ziyade güvenli internet kullanımını öğretmeyi hedeflemektedir.

1 - Cyberbully (2015)

On yedi yaşındaki bir kız, arkadaşı ile Skype’da görüntülü konuşurken eski erkek arkadaşının kendisi hakkında attığı küçük düşürücü bir tweet’i görür. Eski erkek arkadaşının Twitter hesabını hacklemesi için bilgisayar alanında pek marifetli olan arkadaşları Alex’i Skype konuşmasına dahil ederler ancak Alex, kızın eski erkek arkadaşının Twitter hesabını hacklemeyi kabul etmeyerek konuşmadan ayrılır. Birkaç dakika sonrasında görüntülü konuşma sona erer ve Alex, Twitter hesabının şifresini kıza mesaj olarak gönderir.

Eski erkek arkadaşının hesabına heyecanla giren kız, sorgusuz sualsiz Twitter hesabından erkek arkadaşı hakkında küçük düşürücü tweetler paylaşıp onu rezil eder. İlerleyen sıralarda, hesabı ona teslim edenin aslında Alex olmadığını ve kendisinin siber zorbalık yaparak bir kızın intiharına neden olduğunu öğrenir.

IMDb: 6,9

2 - Trust (2010)

İnternette tanıştığı biriyle arkadaşlık kuran on dört yaşındaki genç kız, tanıştığı kişi ile telefon görüşmesi yapacak bir seviyeye gelmiştir. Tanıştığı bu insanın asıl yüzü ortaya çıktığında onun aslında sandığı gibi biri olmadığını anlar ve çok yoğun bir depresyona girer.

IMDb: 6,9

3 - 23 (1998)

Almanya’nın Hannover şehrinde yaşayan bir grup hacker’ın gerçek hikayesinden uyarlanan film, hayatı bilgisayar olan bir adamı ele alıyor. Robert Wilson’un Illuminatus kitabından esinlenen adam, kitabın verdiği fikirler eşliğinde internet ortamında komplo teorileri hakkında tartışmalar yapmaya başlar.

Bilgisayarı faydası dışında kullananlardan biri olma derecesine gelen adam, işleri biraz daha geliştirerek bilgisayar korsanlığına ilk adımını atar ve bu işten çok fazla para kazanabileceğini öğrenir.

IMDb: 6,9

4 - Swordfish (2001)

Uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle görevli olan DEA, “Swordfish” kod adlı operasyonunu iptal edince 400 milyon dolar gibi yüksek bir miktarda kara parayı kimsenin kullanamayacağı bir şekilde tutmaya başlamıştır. Operasyonun ardından geçen 15 yılın sonunda faizlerle 9 milyara ulaşan bu para, birilerinin ilgisini çekmeyi başarır.

Anti-terör örgütünün lideri Gabriel Shear, uluslararası terörizme karşı verdiği mücadeleye katkı sağlamak için bu parayı elde etmek istemektedir. Ancak parayı elde etmeden önce bir güvenlik kodunu kırmaları gerekmektedir. Shear, güvenlik kodunu kırmak için usta bir bilgisayar korsanı olan Stanley Jobson’ı bu işe zorla dahil eder.

IMDb: 6,5

5 – Who Am I (2014)

Çaylak bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, örnek aldığı bilgisayar korsanının dikkatini çekmek ve onunla tanışmak için çeşitli eylemlerde bulunur. Benjamin’in faaliyetlerini fark eden bir hacker grubu, Benjamin’i aralarına davet eder. Başına geleceklerden bihaber olan Benjamin, hayranı olduğu bilgisayar korsanına kendini fark ettirebilmek için bu teklife hiç düşünmeden balıklama atlar.

IMDb: 7,6

Bonus: Hackers (1995)

ABD Gizli Servisi tarafından bilgisayar virüsü yazması nedeniyle gözaltına alınan genç çocuğa mahkeme tarafından 18 yaşına kadar bilgisayar ve bilgisayarla ilgili olan diğer bütün teknolojileri kullanamaması için karar verilir.

Yıllar sonra kendi gibi olan diğer bilgisayar korsanları ile tanışır. Diğer bilgisayar korsanı arkadaşları ile birlikte bir virüs tehlikesiyle baş başa kalırlar. Bilgisayar korsanlarının, virüsü etkisiz hale getirebilmesi için hem bilgisayar korsanlarının hem de devleti karşılarına alırlar.

IMDb: 6,2