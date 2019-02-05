Türkiye’nin ‘Siber Zorbalık’ Karnesi Belli Oldu

ABD’li yazılım devi Microsoft, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22 ülkede “Dijital Nezaket Araştırması” gerçekleştirdi. Araştırmadan elde edilen verilere göre, Türkiye’de 18-38 yaş aralığındaki Y kuşağının yüzde 73, çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor.

5 Şubat Uluslararası İnternet Günü’nü desteklemek amacıyla yaptığı “Dijital Nezaket Araştırması”nı paylaşan Microsoft, online davranışlar ve etkileşimler hakkında internet kullanıcılarının tutum ve algılarını mercek altına aldı.

22 ülkenin dahil olduğu araştırmada, kullanıcıların çevrimiçi ortamda karşılaştıkları tehditlerin çeşidine ve sıklığına göre puanlama yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 16’ıncı basamakta bulunan Türkiye, bu sene 71 puanla 14’üncü sıraya yükseldi. Listenin birinci sırasında ise 50 puanla İngiltere bulunuyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de Y kuşağındaki internet kullanıcılarının yüzde 73’ü online tehditlere maruz kalıyor. Bu tehditler sırasıyla tanıdıklar, arkadaşlar veya aile bireyleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmaya katılan kadınların, erkeklere nazaran çok daha fazla online tehdide maruz kaldığı görülüyor.

Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 33’ü şiddet içerikli saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Online bir saldırı karşısında gençlerin ailelerinden yardım isteme oranı dünya genelinde yüzde 42 iken Türkiye’de bu oran yüzde 32.

Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin dijital ortamda nezaket kurallarını ve ahlak kavramlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bu nedenle, Güvenli İnternet Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki insanları dijital nezaketi benimsemeye ve online ortamda birbirlerine saygılı davranmaya davet ettiklerini belirten Arbel, sözlerine şöyle devam etti:

“Araştırma sonuçlarında da görülebileceği üzere, Türkiye’nin online riskler konusunda dünya standartlarının gerisinde kalmaması için ailelere ve eğitimcilere de önemli görevler düşüyor. Aileler ve eğitmenler, birer rol model olarak, her zaman gençlerin yanında olmalı ve internet kullanımında tüm bireyler günlük yaşamdaki gibi eylemlerinin sorumluluklarını üstlenmeli”