Dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 20’si siber zorbalığa maruz kalıyor. İnternetin kanser hücrelerinden biri olan durum, insanları intihara dahi sürükleyebiliyor. Nurhan Demirel tarafından kurulan sosyal dayanışma ağı, siber zorbalıkla mücadele ediyor.

Siberzorbalık.org kurucusu Nurhan Demirel, Güvenli İnternet Günü kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dünya nüfusunun yüzde 42’sinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu söyleyen Demirel, çevrimiçi dünyada en büyük tehditlerden birisinin siber zorbalık olduğunu belirtti.

“Ne yazık ki kullanıcılar, maruz kaldıkları hangi içerik ve davranışların siber zorbalığa girdiğinin bilincinde değiller” diyen Demirel, özellikle çaresiz mağdurların destek bulamadıkları durumda intihara bile sürüklenebildiklerini aktardı.

"Suç Unsuru Dijitalleşti"

Demirel, internet ve sosyal medyada geçirilen her saniyede siber zorbalığa maruz kalınabildiğine vurgu yaptı.

Bunların başında kişilerin fotoğraflarının kopyalanarak sahte hesapların açılması, müstehcen içerikler, tehdit, şantaj, hakaret gibi konuların geldiğini söyleyen Demirel, “Dijitalleşme çağında suç unsuru da şekil değiştirerek dijitalleşti. Artık suç potansiyeline sahip kişiler, özellikle sosyal medya ve internetin sunduğu imkanları kullanarak amaçlarına kolaylıkla ulaşıyorlar” dedi.

Siberzorbalık.org’un, gün geçtikçe artan siber suçları önlemeye yönelik kar amacı gütmeyen bir sosyal dayanışma platformu olduğunu ifade eden Demirel, sitede yer alan pedagog, psikolog, bilişim hukuku uzmanları, bilgi güvenliği uzmanları mağdurların şikayetlerini yanıtlayarak psikolojik ve hukuki destek verdiklerini belirtti.

Siber zorbalıktan Korunmanın İpuçları

Peki, çevrimiçi dünyada her an maruz kalabileceğimiz siber zorbalıktan korunmak için neler yapmalıyız?

Öncelikle şifre belirlerken tahmin edilmesi zor kombinasyonları tercih edin.

Antivirüs ve benzeri güvenlik yazılımlarını güncel tutmayı ihmal etmeyin.

Cep telefonu, ev adresi ve özel fotoğraflarınız dahil olmak üzere hassas bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin.

Son olarak, kişisel bilgilerinizi doğruluğundan emin olmadığınız web sitelerinde paylaşmayın.