Yoksa Siz de mi Böylesiniz? Simp Ne Demek? Simp Kime Denir?

Reddit başta olmak üzere pek çok forumda ve sosyal medyada görebileceğiniz bir ifade olan simp son zamanlarda çok fazla kullanılan bir sözcük. Eğer siz de simp nedir, simp ne anlama gelir merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Simp Ne Demek?

Esasında “simp”, simpleton kelimesinin kısaltılmışıdır. Simpleton; avanak, alık, keriz, aptal, saf gibi anlamlara gelmektedir. Günümüzde, internet jargonunda genellikle daha farklı bir anlam için kullanılır. Genellikle erkekler için kullanılan bu ifade, karşı cins için aşırı çaba gösteren kişilere söylenir.

Simp Kime Denir?

Kadınlara sürekli ilgisini gösteren, onların dikkatini çekmeye çalışan, karşı cinsi şımartmak için her şeyi yapan erkeğe simp denir. İlgi, şefkat veya cinsellik için erkeklerin aşırı derece fedakar davranışlar göstermesi genellikle simplik olarak ifade edilir.

Özellikle de yabancı forumlarda ve sosyal medyada karşımıza çıkan bu kelime 2010’lu yılların ortalarında türetildi. Twitch ve YouTube gibi platformda canlı yayın yapan kadınlara yüksek miktarda bağış yapan kişilere ve onların her dediğini yapan izleyicilere simp denilmeye başlandı.

Günlük hayat pratiklerinde de sıklıkla karşımıza çıkan simplik, son derece problematik bir hale dönüşebiliyor. Dışarıdan son derece cringe gözüken bu durum her iki taraf için de negatif bir hal alabiliyor. Nadiren olsa da kadınlar için de simplik söz konusu olabiliyor ancak genelde erkeklerin kadınlara karşı yaptığı bir davranıştır diyebiliriz.

İşte simp davranışlarına bazı örnekler:

Kadınlara sürekli iltifat etmek

Bir kıza pahalı hediyeler almak

Şahsen tanımadığı ünlü kadınları ne yaparsa yapsın savunmak

Kadınların tüm isteklerini yerine getirmek

Bir kız için kendini feda etmek

Ona ilgi göstermeyen bir kadın için yanıp tutuşmak

Bir kadın için başkalarını kırmak

Eminiz ki çevrenizde böyle kişiler bulunuyordur. Artık simp nedir bildiğiniz için onları bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ancak simp olduğunun bilincinde olan erkekler de vardır. Kendisine simp denildiğinde alınmayabilirler. Bu durumdan memnun olan erkekler de vardır.

Simp nedir, simp ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç simplik yaptınız mı? Çevrenizde simp var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.