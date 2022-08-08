İnsan gibi düşünebilen yapay zeka, insanlardan en büyük farkı milyonlarca belki de milyarca veriyi birlikte kullanıp işlemesi ve o verilerden en doğru sonucu çıkararak hareket etmesidir. Birçok yapay zeka bulunmakta, bunların kimileri evreni keşfetmemizde yardımcı olmakta kimileri suçluları yakalamakta kimileri ise eğlenmemizi sağlamaktadır. Eğlence sektörü insanlık için bir vazgeçilmez ihtiyaçlardan biri oldu. Bu sektörün kimileri gerçek hayatta gerçekleşirken kimi de sanal dünya içinde gerçekleşmekte. NVIDIA’nın gerçekleştirmiş olduğu yapay zeka ile görsel çizmek de bu eğlencelerden biri, tabi ki bu hizmet sadece eğlenmek amaçlı kullanmak için değildir. Kullanıma göre değişiklik göstermektedir.

Yapay zekanın en kısa tanımı, insan gibi düşünmeye ve insan gibi hareket etmeye çalışan, kendi kendini geliştirmeye çalışan bir sistemdir. Yapay zeka çıktığından bu güne kadar birçok iş başarmış ve insanlık için yararlı olmuştur. Bazen eski fotoğrafları canlandırırken bazen bahsettiğimiz üzere suçluları yakalamaktadır. Söylediğimiz gibi yapay zeka çok büyük bir alan ve daha da genişlemeye devam ediyor. Bizde sizler için yapay zeka ile çizdiğiniz görsellerin nasıl olacağını yani yapay zekaya görsel çizdirmek nasıl olur? Göstereceğiz.

NVIDIA Canvas Nedir?

Yıllardır Paint programında çizimler yapmaya kalktığınız ve çoğu tasarımın çok basit durduğu, ancak bu tasarımların keşke bir profesyonel tasarım olsaydı dediğiniz hayalini kurdunuz. NVIDIA’nın yapay zeka destekli NVIDIA Canvas programı ile bu hayaliniz gerçek olabilir. NVIDIA Canvas sizlerin basit tasarımlar çizerek gerçek bir fotoğrafa dönüştürebilen bir yapay zeka destekli tasarım uygulamasıdır. Program, birkaç fırça darbesi ile oluşturduğunuz çizimleri inanılmaz bir görsele dönüştürebiliyor.

Örneğin: Çizdiğiniz bir dağ, güneş ve deniz gibi basit bir tasarımın yapay zeka desteği ile nasıl gözüke bileceğini program ile görebilir ve bu tasarımlarınızı cihazınıza kaydedebilirsiniz. NVIDIA Canvas diğer yapay zeka destekli programlardan oldukça başarılı, zaten grafik denince akla gelen şirketler arasında yerini alması, gerçektende söylenildiği gibi hakkını vermekte. Sizlerde NVIDIA Canvas uygulamasını cihazınıza kurarak, belki de Paint uygulamasında yapamadığınız ama hayal ettiğiniz tasarımları bu program sayesinde kurabilirsiniz.

Aşağıda bulunan videoda NVIDIA Canvas uygulamasının nasıl başarılı sonuçlar gösterdiğini görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde yapay zekaya tasarım yaptırmanın nasıl gerçekleştiğini gösterdik. Sizler daha önce NVIDIA Canvas kullandınız mı ya da başka programlar mı kullanıyorsunuz, sizce NVIDIA’nın çıkarmış olduğu bu proje başarılı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.