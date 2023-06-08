iPhone, Mac ve Apple Watch’ta Siri’nin Sesi Nasıl Değiştirilir?

iPhone, Mac ve Apple Watch’ta Siri sesi değiştirme; cihaz dili değiştirilmeden yapılabilir. Apple’ın dijital asistanı olan Siri, hatırlatıcı ayarlama gibi birçok işlem için kullanılabilir. 2010’da piyasaya çıkan Apple cihazlarında otomatik sesli yardımcı olarak kullanılmaya başlandı.

Siri orijinal sesi; Burt Bacharach ve Ray Orbison’ın yedek şarkıcısı Susan Alice Bennett’ti. 2023 yılındaysa dünya genelinde dikkat çekecek birçok Siri sesi kullanıldı.

iPhone, iPod Touch ve iPad’ta Siri Sesi Değiştirme

Cihazın “Başlat” kısmından “Ayarlar” alanına girilir.

Arama kısmında Siri aranır.

Konuşma ve yanıt dilinin değiştirilmesi için “Dil” kısmına tıklanır.

Siri’nin sesini değiştirmek için “Siri ve Ara” kısmına dönülüp “Siri Voice” kısmına tıklanır.

“Siri ve Arama” alanından Siri’nin komutlara nasıl yanıt vereceği değiştirilebilir. Bunun içinde “Siri Yanıtları” kısmına tıklanmalıdır.

Yukarıdaki adımlardan sonra dilinize göre en iyi Siri seslerini bulabilirsiniz. Eğer seslerin hiçbiri zevkinize uymuyorsa Siri’yi sözlü olmayan, metin yanıtlarıyla cevap verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Apple Watch’ta Siri Sesi Değiştirme

Başlat kısmından “Ayarlar” kısmına girilir.

Arama kısmından “Siri” bulunur.

“Dil” seçilerek Siri’nin dili değiştirilir.

Siri’nin dilini değiştirmek için “Siri Voice” kısmına tıklanır.

Mac’te Siri Sesini Değiştirme

İlk olarak ekranın sol üst köşesinde konumlanan Apple simgesine tıklanır.

“Sistem Ayarları” alanına giriş yapılır.

“Siri ve Spot Işığı” seçilir.

“Siri ve Spot Işığı” sayfası üzerinden Siri için birkaç seçenek sunulur. “Komutları Dinle” özelliğinin başlatılması için “Dil” seçilir. Siri’nin sesiyle klavye kısayolu da değiştirilebilir.

Mac’te Siri sesini değiştirirken Siri’nin geçmişiyle diksiyonu da kolayca temizlenebilir. Apple TV’de Siri, sesli yanıt olarak kullanılamıyor. Burada kullanılabilen tek özellik;

Ayarlar,

Genel,

Siri seçilip ses algılama dilinin değiştirilmesidir.

iPhone, Mac ve Apple Watch kullanıcıları Siri sesini diledikleri gibi değiştirip farklı amaçlar için kullanabilir. Örneğin; iletişim kurmak için telefon işlevlerini kullanma, genel bilgi soruları sorma, saat - tarih sorma, hatırlatma listesi oluşturma tarif isteme gibi amaçlar için kullanılabilir.