Sıvı Soğutma Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

İşlemcinin aşırı ısınma sorunu, mutlaka başınıza gelmiştir. İşlemciler, doğaları gereği çalışırken ısınan donanımlar olsa da onları soğuk tutmamız gerekir. Günümüzde kasa içini soğuk tutmak için başvurduğumuz temelde iki farklı yöntem vardır. Bunlardan ilki, hepimizin aşina olduğu fanlar yardımıyla hava destekli soğutmadır. İşlemci ısısı konusunda daha iyi performans arayanların tercihlerinden olan sıvı soğutma ise, farklı bir yol olarak karşımıza çıkar. Peki, sıvı soğutma nedir? Detaylar sizin için hazırladığımız rehberimizde...

Sıvı Soğutma Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Sıvı Soğutma Sistemi Nasıl Çalışır?

Sıvı Soğutma Sistemi Bilgisayara Zarar Verir Mi?

Sıvı Soğutmanın Faydaları Nelerdir?

Sıvı Soğutma Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Sıvı soğutma, işlemcinin üzerine takılan soğutma bloğunun üstünde hava akımı yerine sıvı geçişi yardımıyla ısı alışverişinin gerçekleşmesini sağlayan bilgisayar donanımıdır. İşlemcilerle veya anakartlarla birlikte gelen stok fanlara benzer bir şekilde sıvı soğutma da temelde fanlardan yardım alır.

Ancak sıvı soğutmada fanlar, direkt olarak işlemciye soğuk havayı aktarmak yerine sıvı soğutmanın radyatörünü soğutur. Radyatör aracılığıyla işlemcinin üzerine sabitlenmiş haldeki sıvı soğutma bloğunun üstünden geçen sıvılar, devir daim yaparken soğuk tutulur.

Yani, kısaca bahsetmek gerekirse sıvı soğutma, işlemci soğutma bloğunun sürekli devir daim yapan sıvılar yardımıyla soğutulmasına yarayan donanımdır diyebiliriz.

Sıvı soğutma sistemleri, özellikle yüksek hızlarda çalışan işlemcileri çalışır kılmak için kullanılır. Aynı zamanda kullanıcılar daha az ses çıkarması sebebiyle sıvı soğutma tercih edebilir.

Sıvı Soğutma Nasıl Çalışır?

Kasanın herhangi bir yerine takılan sıvı soğutma fanları ve radyatör, içerideki sıcak havayı düzenli olarak dışarıya atar. Isı alışverişi sonucunda sistem içerisinde devir daim yapan sıvı, soğutulur.

Soğuyan sıvı işlemcinin üzerinde soğutma bloğunun üzerinden geçirilir. Burada sıvı ile işlemci arasında tekrar bir ısı alışverişi gerçekleşir. Bu süreç, bilgisayar çalıştıkça düzenli olarak kendini tekrarlar.

Sıvı Soğutma Bilgisayara Zarar Verir Mi?

Bunca elektroniğin bulunduğu bir kasanın içerisine bir sıvıyı sokmanın tehlikeli olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak yıllar içerisinde gelişen sıvı soğutma teknolojileri sayesinde diğer donanımlara herhangi bir zarar gelme olasılığı ortadan kalkmıştır.

Öncelikle sıvı soğutma sistemi içerisinde dönen sıvıların tamamen kapalı devre olduğunu ve sızdırmaz şekilde tasarlandığını belirtmek gerekir. Ayrıca olası sızdırmalara karşı firmalar donanımın içindeki sıvıyı yalıtkan, yani elektronik devrelere zarar vermeyecek bir sıvıdan seçmiştir.

Sıvı soğutma herhangi bir şekilde patlamaz. Nadir de olsa uzun süreli ve dikkatsiz kullanımlarda kaçak görülebilir. Bu noktada sıvı soğutmanın borularının düzgün bir şekilde takılmış olması ve herhangi bir kırık nokta olmaması gerekir.

Sıvı Soğutmanın Faydaları Nelerdir?

Yıllar içerisinde hem profesyonel hem de oyun tarafında yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcıların birçoğu, işlemcilerinden daha yüksek performans almak adına sıvı soğutmaya geçmiştir. Sıvı soğutma donanımları sayesinde işlemci çok daha hızlı bir şekilde soğutulabilir ve uygun sıcaklıklarda tutulabilir.

Öte yandan sıvı soğutmaların hava soğutmaya kıyasla çok daha az ses çıkardığı söylenebilir. Ancak Noctua gibi bazı premium denebilecek hava soğutma temelli markaların sıvı soğutmalara dahi taş çıkaracak fanları olduğunu söylemek gerekir.

Sıvı soğutma alırken işlemcinizin ısınma değerlerine, bilgisayarınızı kullanma tarzınız kapsamında dikkat etmeniz gerekir. Örneğin çok yüksek hızlara çıkmayan bir işlemci için sıvı soğutucu almak, "aşırıya kaçmak" diyebileceğimiz bir harcamaya neden olabilir.