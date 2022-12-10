Siyah Beyaz Video Renklendirme Nasıl Yapılır?
Eski siyah beyaz video nasıl renklendirilir? Sizler için adım adım siyah beyaz video renklendirmeyi online olarak anlatıyoruz.
Siyah beyaz videolar bir zamanların zorunluluğuydu. Ancak günümüzde halen siyah beyaz videolar sıklıkla kullanılmaktadır. Ne kadar film veya dizilerde kullanılmasa da şarkı kliplerinde sıkça rastlanan bir durum.
Hayatın bir vazgeçilmezi olarak da anılmakta. Bir nevi hep ya da hiç düşüncesi. Peki, kısa bir bilginin ardından sizler için siyah beyaz video renklendirme nasıl yapılır?Detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
Siyah Beyaz Video Renklendirme (Online)
- Siyah beyaz videonuzu renklendirmek için HDconvert sitesini ziyaret edin.
- "COLORIZE VIDEO" seçeneğine tıklayın.
- "SELECT FILES" seçeneğine tıklayın.
- Siyah beyaz videonuzu sisteme yükleyin.
- "NEXT" butonuna tıklayın.
- Video formatını ilgili yerden seçin.
- Tekrar "NEXT" butonuna tıklayın.
- Video kalitesini belirleyin.
- "NEXT" seçeneğine tıklayın.
- Video ayarlarınızı açılan pencereden gerçekleştirin.
- "FREE" seçeneğini seçin.
- "CONVERT 1" butonuna tıklayın.
- Bir süre bekleyin. (İşlem biraz uzun sürebilir.)
- "DOWNLOAD" seçeneğine tıklayın.
- Açılan sayfadan "DOWNLOAD FREE" butonuna tıklayın.
- İşlem tamamlanmış olacaktır.
Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra siyah beyaz videolarınızı hızlı bir şekilde renklendirebilirsiniz. Fakat, kullandığınız web sitesi ücretsiz olduğundan dolayı sadece 5 saniye örnek renklendirme göstermektedir.
Eğer tüm videoyu indirmek istiyorsanız premium kullanmanız gerekmektedir. Tabi internette her şeyin çözümü olduğu gibi video'nunuz 5'er saniyelik olarak tek tek yükleyebilir ve sonrada birleştirebilirsiniz. Fakat, filigran kalacaktır. Ancak yine de bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar olacaktır.
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Bu içeriğimizde siyah beyaz video'lar nasıl renklendirilir? Sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler bu işlemi yaparken hangi programları ya da web sitelerini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca siyah beyaz fotoğraf nasıl renklendirilir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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