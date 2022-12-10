İlk fotoğraf bilinene göre 1826 ya da 1827 yılları arasında çekildi. O günden bugüne kameralar devasa boyuttan bir boncuk tanesine kadar düşmüş durumda. Hatta tıp alanında daha küçükleri de kullanılmıyor değil.

Ancak çok önceleri çekilen fotoğraf siyah beyaz olduğu için şimdiki zamana göre bir hayli kötü duruyor. Bu nedenle birçok kişi siyah beyaz fotoğrafları renklendirme yollarını aramakta. Peki, siyah beyaz fotoğraf nasıl renklendirilir? Sizler için adım adım anlatıyoruz.

Siyah Beyaz Fotoğraf Nasıl Renklendirilir?

Renklendirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Colorize sitesine gidin.

gidin. Click or Drop Files kısmana tıklayın.

İlgili kısma siyah beyaz fotoğrafınızı yükleyin.

Start seçeneğine tıklayın.

Downloand (İndir) seçeneğine tıklayın.

Yeni sekmede siyah beyaz fotoğraf renklendirilmiş olarak karşınıza çıkacaktır.

Sağ tık yaparak fotoğrafı indirebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra siyah beyaz fotoğraflarınızı kısa süre içerisinde renklendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemi mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirebilir ve ailenizden kalan eski anıları renklendirerek geçmişi bir adım daha olsun farklı açıdan görebilirsiniz.

Dünyadaki İlk Fotoğrafı Kim Çekti?

Dünya üzerindeki ilk fotoğraf bilinene göre tam 8 saat içinde çekilmiş ve tarihi adını yazdıran kişi Nicéphore Niepc'dir. Kendisi Fransalı olan Niepc tarihe adını kazımış ve dünyada yeni bir çağ başlatmıştır. Kim bilir fotoğraf teknolojisinin bugünlere geleceğini nereden bilebilirdi ki?

Siyah Beyaz Fotoğraf Renklendirme Programları (Mobil ve PC)

Photoshop

Colorize Images

Photoshop

Hiç şüphesiz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan Photoshop ile siyah beyaz fotoğraflarınızı rahatlıkla düzenleyerek renkli fotoğraflara dönüştürebilirsiniz.

Web sitesi üzerinde ücretsiz bir şekilde siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendirebilirken aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde siyah beyaz fotoğraf renklendirme nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler bu işlemi gerçekleştirirken hangi programları veya web sitelerini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fotoğraf arka plan silme işlemi nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.