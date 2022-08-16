Snapchat ST Ne Demek? ST Nasıl Yapılır?
Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Snapchat’te ST kısaltması kullanıyor. Peki, Snapchat ST ne demek? İşte detaylar!
“Snapchat ST ne demek” sorusunun cevabı birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Streak yani ST kısaltması, ilk Snapchat sosyal medya platformuyla kullanılmaya başladı. Daha sonra ST kısaltmasını birçok sosyal medya platformu kullanmaya başladı. İngilizce kelime olan Streak Türkçe’ de düzenli ve kısa zamanlı anlamlarına geliyor. Streak kelimesinin yazımı ve söylenişi zor olması sebebiyle kısaltması daha çok kullanılıyor. Bu yazımızda “Snapchat ST ne demek ve nasıl yapılır” sorularına cevap vereceğiz.
Snapchat ST Nasıl Yapılır?
Streak Snapchat; 3 gün aralıksız şekilde kullanıcıların karşılıklı etkileşimini ifade ediyor. ST, Snap Streak olarak da isimlendirilir. Snachat platformunun algoritması düzenli kullanıma çok önem verir. Bundan dolayı Streak diğer bir deyişle ST kısaltması ortaya çıkmıştır. Bir Snapchat profili düzenli aralıklarla platformuna girip kullanırsa ST yapmış oluyor. Streak (ST) Snapchat platformu sayesinde ilk ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Snapchat ST olarak ifade edilir.
Snapchat uygulamasında iki kullanıcı; 24 saatten fazla ara vermeden 3 gün boyunca birbirlerine video ve fotoğraf göndererek Streak yapabilir. Kullanıcılar karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşime girerek streak eylemini gerçekleştirmiş olur. Streak yapan kişinin kullanıcı adı yanında ara vermeden konuşulan gün sayısıyla alev emojisi yer almaya başlar.
Snapchat Konum Ekleme Nasıl Yapılır?
Snapchat konum ekleme işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Üstelik bu işlem çok kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.
Snapchat ST Emojileri
- 100 Emojisi
- Ateş Emojisi
- Dağ Emojisi
- Kum Saati Emojisi
100 Emojisi
Kullanıcının 100 gündür ara vermeden ST özelliğinden yararlandığı belirtilir.
Ateş Emojisi
Snapchat profilinin bir arkadaşıyla ST yaptığını vurgulayan simgedir.
Dağ Emojisi
Uzun zamandır bir arkadaşıyla Snapchat’te Streak yapanlar dağ emojisini görür.
Kum Saati Emojisi
Snapstreak süresinin biteceğini ifade eder. Eğer kullanıcı 4 saat içerisinde video veya fotoğraf göndermezse Streak işlemi
Snapchat ST Nasıl Artırılır?
Snapchat ST emojilerini artırmak için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz;
- Bir Snapchat kullanıcısıyla en az 3 gün boyunca karşılıklı video, fotoğraf ya da metin gönderimi yapılmalıdır,
- 3 gün boyunca her 24 saatlik zaman diliminde aynı kişiyle sohbet edilmelidir,
- Yukarıda sıraladığımız 2 adımı gerçekleştiren profiller rozet kazanır,
- Snapchat ST yapmaya devam eden kullanıcının rozetleri artar. Streak’in elde edildiği kullanıcıyla karşılıklı snapleşme sona erdiğinde rozetler azalmaya başlar. Kullanıcı Snapchat ST yapmadığı için en son profilindeki rozetleri de kaybeder.
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