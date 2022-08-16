Snapchat ST Ne Demek? ST Nasıl Yapılır?

“Snapchat ST ne demek” sorusunun cevabı birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Streak yani ST kısaltması, ilk Snapchat sosyal medya platformuyla kullanılmaya başladı. Daha sonra ST kısaltmasını birçok sosyal medya platformu kullanmaya başladı. İngilizce kelime olan Streak Türkçe’ de düzenli ve kısa zamanlı anlamlarına geliyor. Streak kelimesinin yazımı ve söylenişi zor olması sebebiyle kısaltması daha çok kullanılıyor. Bu yazımızda “Snapchat ST ne demek ve nasıl yapılır” sorularına cevap vereceğiz.

Snapchat ST Nasıl Yapılır?

Streak Snapchat; 3 gün aralıksız şekilde kullanıcıların karşılıklı etkileşimini ifade ediyor. ST, Snap Streak olarak da isimlendirilir. Snachat platformunun algoritması düzenli kullanıma çok önem verir. Bundan dolayı Streak diğer bir deyişle ST kısaltması ortaya çıkmıştır. Bir Snapchat profili düzenli aralıklarla platformuna girip kullanırsa ST yapmış oluyor. Streak (ST) Snapchat platformu sayesinde ilk ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Snapchat ST olarak ifade edilir.

Snapchat uygulamasında iki kullanıcı; 24 saatten fazla ara vermeden 3 gün boyunca birbirlerine video ve fotoğraf göndererek Streak yapabilir. Kullanıcılar karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşime girerek streak eylemini gerçekleştirmiş olur. Streak yapan kişinin kullanıcı adı yanında ara vermeden konuşulan gün sayısıyla alev emojisi yer almaya başlar.

Snapchat ST Emojileri

100 Emojisi

Ateş Emojisi

Dağ Emojisi

Kum Saati Emojisi

100 Emojisi

Kullanıcının 100 gündür ara vermeden ST özelliğinden yararlandığı belirtilir.

Ateş Emojisi

Snapchat profilinin bir arkadaşıyla ST yaptığını vurgulayan simgedir.

Dağ Emojisi

Uzun zamandır bir arkadaşıyla Snapchat’te Streak yapanlar dağ emojisini görür.

Kum Saati Emojisi

Snapstreak süresinin biteceğini ifade eder. Eğer kullanıcı 4 saat içerisinde video veya fotoğraf göndermezse Streak işlemi

Snapchat ST Nasıl Artırılır?

Snapchat ST emojilerini artırmak için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz;