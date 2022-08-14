Snapchat Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Snapchat konum ekleme işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Üstelik bu işlem çok kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Bu yazıda çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak söz konusu işlemin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Snap Inc. tarafından geliştirilen Snapchat 2011 yılında kullanıma sunuldu ve kısa süre içerisinde dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Platformun en popüler özelliği Stories yani Hikayeler, paylaşılan fotoğrafların 24 saatin sonunda otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Popüler sosyal medya uygulaması üzerinden paylaştığınız fotoğrafınız fotoğrafın üzerine konum eklemek isteyebilirsiniz. Yalnızca birkaç adım ile gönderinin üzerine konum ekleyebilmek mümkün. Peki, Snapchat'te konum nasıl eklenir?

Snapchat Konum Ekleme Adımları Neler?

Snapchat uygulamasına girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Bir fotoğraf çekin.

Sağ kısımdan çıkartma simgesine dokunun.

Konum simgesine dokunun.

Bir konum seçin.

Fotoğrafın üzerine konum eklenecek.

Konum çıkartmasını istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan sosyal medya uygulamasında paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafın üzerine konum eklemek istiyorsanız bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor.

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Snapchat uygulamasına girin. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra otomatik olarak kamera arayüzü açılacaktır. Açılan kamera arayüzü üzerinden bir fotoğraf çekin.

Fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdikten sonra ekranın sağ kısmında çeşitli simgeler göreceksiniz. Bu simgeler arasından çıkartma simgesinin üzerine dokunmanız gerekiyor. Bu adımı uygulamanız hâlinde kullanabileceğiniz pek çok çıkartma ile karşılaşacaksınız.

Karşınıza çıkan çıkartmalar arasından konum simgesinin üzerine dokunun. Çıkartma simgesini seçtikten sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede arama kutusunun yanı sıra çeşitli konumlar göreceksiniz. İster bu konumlardan bir tanesini seçebilir isterseniz arama kutusuna konum yazabilirsiniz.

Söz konusu adımı uyguladıktan sonra fotoğrafın üzerine konum otomatik olarak eklenecektir. Konum çıkartmasının üzerine basılı tutup sürükleyerek fotoğrafın herhangi bir noktasına taşıyabilirsiniz. Böylece çıkartmanın görselin hangi kısmında yer alacağını belirleyebilirsiniz. Bu işlev her ne kadar basit gibi görünse de oldukça kullanışlıdır.

Snapchat Konum Kapatma Nasıl Yapılır?

Snapchat uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Konumumu Görebilir" kategorisine girin.

"Hayalet Modu" seçeneğini etkinleştirin.

Gün içerisinde çok sayıda kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Snapchat'te arkadaşlarınızın konumunuzu görmesini istemeyebilirsiniz. Popüler sosyal medya hizmetinde böyle bir durum için "Hayalet Modu" isimli bir özellik yer alıyor. Peki, bu özelliğin aktif hâle getirilebilmesi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

İlk önce akıllı telefonunuzda bulunan Snapchat uygulamasını açmanız gerekiyor. Eğer oturum açık değilse giriş yapma ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız. Üyelik bilgilerinizi girerek hesabınıza erişin. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine dokunun.

Söz konusu adımı uygulamanız hâlinde profil sayfası görüntülenecek. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan çark simgesinin üzerine dokunun. Bu simge, ayarlar sayfasının açılmasını sağlar.

Ayarlar sayfasında ad, kullanıcı adı, doğum tarihi, cep telefon numarası, e-posta, bağlanan uygulamalar, iki etkenli kimlik doğrulama ve Bitmoji dahil olmak üzere çeşitli kategoriler göreceksiniz. Ayarlar sayfasını açtıktan sonra "Konumumu Görebilir" kategorisine girin.

Kategoriye girdikten sonra sayfanın en üst kısmında konumlanan "Hayalet Modu" seçeneğini aktif hâle getirin. Bu seçeneği etkinleştirmeniz hâlinde karşınıza üç seçenek çıkacak. Bu seçenekler "3 saat", "24 saat" ve "Kapatılana kadar" şeklindedir.

Söz konusu seçenekler Hayalet Modu isimli özelliğin ne kadar süre boyunca aktif hâlde olacağını belirleyebilmenize olanak tanır. Yani eğer 3 saat seçeneğini seçerseniz söz konusu özellik üçüncü saatin ardından otomatik olarak kapanır. Dolayısıyla istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz.

Arkadaşlarınızın konumunuzu görememesini sağlayan Hayalet Modu isimli özelliği yukarıda yer alan adımlar sayesinde çok kolay bir şekilde aktif hâle getirebilirsiniz. Bunun için yalnızca birkaç adımı uygulamanız yeterlidir.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen popüler sosyal medya uygulamasında paylaşılmak istenen fotoğrafın üzerine nasıl konum eklenebileceğini detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Snapchat'te toplu arkadaş silme yazımıza da göz atabilirsiniz.