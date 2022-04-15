Snapchat'te Arkadaşımın Beni Sildiğini Nasıl Anlarım?
Snapchat’te arkadaş listenizde ekli olan bir kullanıcının sizi silip silmediğini merak ediyorsanız, bu rehber yazımıza göz atmanızda fayda var.
Kullanıcıların kendiliğinden silinen fotoğraf ve videolar paylaşabildiği sosyal medya platformu Snapchat’te arkadaş listenizde ekli olan bir kullanıcının sizi silip silmediğini merak ediyorsanız bu rehber yazımıza mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Popüler sosyal medya platformu Snapchat’te kullanıcılar birbirlerine otomatik olarak silinen fotoğraf ve videolar gönderebiliyor, paylaşmak istedikleri bir anı ise 24 saatliğine hikayelerinde sergileyebiliyorlar. Arkadaş listenizde ekli olan bir kullanıcının snap’lerini göremiyor ve sizi sildiğinden şüpheleniyorsanız, bunu anlamanın kolay bir yolundan bahsedeceğiz.
Snapchat'te Silindiğimi Nasıl Anlarım?
- İlk olarak Snapchat’i açıyoruz ve Snapchat logosuna tıklıyoruz.
- Bunun ardından Arkadaşlarım butonuna tıklıyoruz.
- Sizi sildiğini düşündüğünüz arkadaşınızı listeden bulduktan sonra üzerine tıklıyoruz.
- Arkadaşınızın üzerine tıkladığınızda küçük bir pencere açılacaktır.
- Burada karşıdaki kişinin kullanıcı adının hemen yanında snap puanını görmeniz gerekiyor.
- Eğer sadece kullanıcı adını görüyor, puanını göremiyorsanız bu kişinin sizi listesinden çıkardığını kolayca anlayabilirsiniz.
- Ayrıca, arkadaş olarak eklediğiniz kişiler isteğinizi hala onaylamadıysa yine aynı şekilde sadece kullanıcı adını görebilirsiniz.
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