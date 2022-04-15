Snapchat'te Arkadaşımın Beni Sildiğini Nasıl Anlarım?

Kullanıcıların kendiliğinden silinen fotoğraf ve videolar paylaşabildiği sosyal medya platformu Snapchat’te arkadaş listenizde ekli olan bir kullanıcının sizi silip silmediğini merak ediyorsanız bu rehber yazımıza mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Popüler sosyal medya platformu Snapchat’te kullanıcılar birbirlerine otomatik olarak silinen fotoğraf ve videolar gönderebiliyor, paylaşmak istedikleri bir anı ise 24 saatliğine hikayelerinde sergileyebiliyorlar. Arkadaş listenizde ekli olan bir kullanıcının snap’lerini göremiyor ve sizi sildiğinden şüpheleniyorsanız, bunu anlamanın kolay bir yolundan bahsedeceğiz.

Snapchat'te Silindiğimi Nasıl Anlarım?