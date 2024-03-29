Snapdragon 8 Gen 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Teknoloji devi markaların amiral gemisi cihazlarına güç sağlayan işlemcilerin ardında başarılı bir isim var: Qualcomm. Uzun süredir Samsung ve Xiaomi başta olmak üzere Android akıllı telefon üreten birçok şirketin cihazlarında bu markanın yonga setleri kullanılıyor.

Şimdi ise Qualcomm, yeni işlemci modeli ile adından söz ettiriyor. Yakın bir tarihte kullanıma sunmayı hedeflediği yonga seti ile ilgili detayları bu yazımızda ele alıyoruz. İşte, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4’ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Özellikleri

Snapdragon 8 Gen 4, yüksek hız sınırı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda şu şekilde bir listeleme yapmak mümkün:

3.80 - 4.30 GHz’e yakın hız seviyesi

10 W civarında güç tüketimi

TSMC N3E Uyumlu fabrikasyon

NPU (sinir işlem birimi) ile yapay zeka desteği

NUVIA Phoenix M çekirdekli yapı

Snapdragon X Elite’ta kullanılan Oryon CPU

Geekbench 6’da görüntülenen Snapdragon 8 Gen 4’ün bir önceki modeline göre %50’ye yakın oranda daha yüksek performans göstermesi bekleniyor. Hem tek hem de çok çekirdekli yapıda etkileyici bir performans sunacak gibi gözüküyor.

Qualcomm’un yapay zeka alanında gelişmiş bir firma olduğunu ve yeni yonga setinde üretken yapay zeka özelliklerine yer verebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Fiyatı

İşlemcinin satış fiyatına ilişkin henüz net bir veri paylaşılmamış. İçinde bulunması beklenen Oryon çekirdekler ve yüksek hız sınırı nedeniyle fiyatının da önceki sürümlerden daha üstün bir seviyede olacağı düşünülüyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Çıkış Tarihi

Merakla beklenen işlemcinin 2024 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği belirtildi. Önceki sürümleri 2022 ve 2023 yıllarının Ekim ayında tanıtılan Snapdragon 8 Gen 4’ün Ekim 2024’te çıkması bekleniyor.

Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Snapdragon Zirvesi’nde bu işlemcinin yer alacağına ilişkin açıklama markanın pazarlama şefi Don McGuire’den geldi. Qualcomm’un yeni güç kaynağını bir aksilik olmazsa Ekim ayında daha yakından tanıyacağız.

Siz bu işlemciyi nasıl buldunuz? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Android telefonlarda devrim yaratacak mı? Apple’ın hızına yetişmek mümkün olacak mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!