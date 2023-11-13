Snapdragon Sound Nedir? Özellikleri Neler?
Qualcomm'un üstün ses deneyimi sunan yeni ses teknolojisi Snapdragon Sound nedir? Destekleyen cihazlar hangileridir? Tüm soruların cevabı burada!
Yonge seti sektöründe zirveye oynayan Qualcomm geçtiğimiz yıl yeni bir ses teknolojisini tanıttı. Özellikle mobil oyunlar için kullanışlılık sağlayan bu teknoloji hem oyunda hem de diğer kullanım alanlarında ses deneyiminizi üst seviyelere taşıyor.
Kesintisiz ve sürükleyici bir performans için özel olarak geliştirilen Snapdragon Sound, gecikme süresini minimuma indirerek oyun esnasında tam zamanında gereken hamleleri yapmanıza imkân tanıyor.
Snapdragon Sound hakkında hazırladığımız bu rehber sayesinde konuyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!
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Snapdragon Sound Nedir?
Qualcomm’un ürettiği bir ses teknolojisi olarak tanımlayabileceğimiz Snapdragon Sound, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarda yüksek ve dakik bir ses akışı sunuyor.
Qualcomm’un henüz tanıtmış olduğu Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 Sound platformlarının ardından Snapdragon Sound teknolojisinin sunduğu olanaklar daha fazla merak ediliyor. B platformlara ilişkin öne çıkan özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:
- Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özellikleri bir araya geliyor. Cihaz ile aranızdaki mesafe 6 metreye kadar olduğunda bağlantıda kopukluk yaşanmıyor.
- ANC özelliğinde yeni platformlarda geliştirmeler mevcut. Eskisinden daha iyi bir aktif gürültü önleme olacağını söyleyebiliriz.
- Qualcomm’un XPAN şeklinde kısaltılan ve ‘Genişletilmiş Kişisel Alan Ağı’ anlamına gelen teknolojisinden yararlanılıyor. Böylece 192 kHz’lik kayıpsız ses Wi-Fi ile sağlanabiliyor.
Snapdragon Sound’un genel anlamda sunduğu avantajlar ve hangi cihazlarda kullanılabilir olduğunu merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım.
Snapdragon Sound Neler Sunar?
Qualcomm’un yenilikçi ses teknolojisinin sahip olduğu özelliklere ve sağladığı avantajlara baktığımızda şöyle bir listeleme yapmak mümkün:
- Dolby Atmos desteği sayesinde bu teknolojinin kullanıldığı cihazlarda surround ses elde ediliyor.
- AptX Adaptive özelliği kablosuz kulaklıklarda yaşanan ses kayıplarını minimize ederek sesten maksimum verim elde edilmesini sağlıyor.
- AptX Voice özelliği telefon görüşmelerinde oldukça büyük bir bant genişliği sağlıyor.
- 16- bit 44,1 kHz kayıpsız ses özelliği CD kalitesindeyken kablosuz bağlantıda 24 bit 48 kHz / 24 bit 96 k Hz desteği mevcut.
- Aktif gürültü önleme özelliği oyun sırasında dışarıdaki seslerin dikkat dağınıklığına neden olmasını engelliyor.
- Hi-Res Audio 24 Bit / 96 kHz’e kadar üstün ses kalitesine sahip olmanıza imkân tanıyor.
- Qualcomm FastConnect 7800 teknolojisi gecikme süresini olumlu yönde etkiliyor. Özellikle mobil oyunlardaki gecikme süresini minimuma indirerek oyunlardaki başarınızı ve dakikliğinizi arttırıyor. Bu süreyi 68 ms’ye kadar düşürebilen teknoloji aynı zamanda oyun sırasındaki sesli sohbetlerinizi de daha verimli hale getiriyor.
Snapdragon Sound Hangi Cihazlarda Bulunur?
Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon Sound bazı akıllı telefonlarda, kablolu ve kablosuz kulaklıklarda, akıllı hoparlör sistemlerinde kullanılabiliyor.
Qualcomm işlemcili bu cihazlar arasında Boss, Anker, Nura, Sennheiser, Jabra gibi ünlü markalara ait ürünler yer alıyor. Bose’un 2023 itibariyle tüm kulaklıklarında Snapdragon Sound’un desteklendiği biliniyor.
Hali hazırda bu teknolojiyi destekleyen 120 civarında farklı cihaz mevcut. Ancak, her cihazda son sürüm özellikler kullanılmıyor. 120 adet cihazın yer aldığı liste ise şu şekilde:
Akıllı Telefonlar:
- ASUS Zenfone 10
- ASUS ROG Phone 7 Ultimate
- ASUS ROG Phone 7
- ASUS ROG Phone 6 Pro
- ASUS ROG Phone 6
- Moto Razr 40
- Moto Razr 40 Ultra
- Motorola Edge+ 2023
- Moto X40
- Motorola Edge 30 Fusion
- Moto S30 Pro
- Moto Razr 2022
- Motorola Edge 30
- Moto X30
- Motorola Edge 30 Pro
- Motorola Edge X30
- Motorola Edge S30
- Motorola Edge 2021
- Motorola Edge
- Motorola Edge 20
- Sony Xperia 1 V
- Sony Xperia 5 IV
- Sony Xperia 1 IV
- Sony Xperia 5 III
- Sony Xperia 1 III
- BlackShark 5 Pro
- Nothing phone (2)
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi Redmi K60 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Redmi K50 Ultra
- Xiaomi Redmi K50 Gaming Version
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Redmi K40 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Nubia X50S Pro
- Nubia REDMAGIC 8 Pro+ - transformers version
- Nubia Z50 Ultra
- Nubia Redmagic 8 Pro+
- Nubia Redmagic 8 Pro
- Nubia Z40S Pro
- Nubia Redmagic 7S
- Nubia Z40 Pro
- Vivo iQOO 12 Pro
- Vivo iQOO 12
- Vivo iQOO 11S
- Vivo X Flip
- Vivo iQOO Neo7 racing version
- Vivo X Fold 2
- Vivo iQOO 11
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X Fold+
- Vivo iQOO 10
- Vivo iQOO Neo6
- Vivo X Note
- Vivo X80 Pro
- Vivo iQOO 9 Pro
- Vivo iQOO 9
- Sharp AQUOS R8
- Sharp AQUOS R8 Pro
- Sharp AQUOS R7
- ZTE Axon 50 Ultra
- ZTE A41 Ultra 5G
- ZTE Axon 40 Ultra
Tabletler:
- Nubia REDMAGİC E-sports Pad
- ZTE Axon Pad
Kulaklıklar:
- PHIATON BonoBuds plus
- EarFun Free Pro 3
- Shure AONIC 50 Gen 2 Wireless Noise Cancelling Headphones
- Bose QuietComfort Ultra Headphones
- FiiO FW3
- Master & Dynamic MH40 Wireless
- Edifier Stax Spirit S3
Truly Wireless Kulaklıklar:
- Anima ANW02
- Nubia Redmagic DAO TWS
- Vivo IQOO TWS 1
- Final ZE8000
- Motorola Moto Buds 600 ANC
- Cleer ARC II
- 233621 Zen II
- FiiO FW5
- Vivo TWS 3 Pro
- NuraTrue Pro
- LG TONE Freee T90Q
- Edifier W220T
- Zeeny Artist
- Edifier MiniBuds2
- Noble Audio Falcon ANC
- BlackShark JoyBuds Pro
- FiiO UTWS5
- McGee ANC 3056
- AVIOT TE-D01m2
- Oddict TWIG PRO
- AVIOT TE-BD21j-ltdpnk
- Goartek ROX
- Xiaomi FlipBuds Pro
Suya Dayanıklı Kablosuz Kulaklık Modelleri ve Fiyatları - 2023
Bluetooth kulaklık modelleri arasında seçim yaparken teknik özelliklerin yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir detay daha var: Suya dayanıklılık! Bazı bluetooth kulaklık modellerinde maalesef böyle bir özellik bulunmuyor.
Ek olarak transmitter kategorisinde ise Nura bluetooth 5.4 Audio Transmitter bu teknolojiyi kullanabiliyor.
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