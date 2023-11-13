Snapdragon Sound Nedir? Özellikleri Neler?

Yonge seti sektöründe zirveye oynayan Qualcomm geçtiğimiz yıl yeni bir ses teknolojisini tanıttı. Özellikle mobil oyunlar için kullanışlılık sağlayan bu teknoloji hem oyunda hem de diğer kullanım alanlarında ses deneyiminizi üst seviyelere taşıyor.

Kesintisiz ve sürükleyici bir performans için özel olarak geliştirilen Snapdragon Sound, gecikme süresini minimuma indirerek oyun esnasında tam zamanında gereken hamleleri yapmanıza imkân tanıyor.

Snapdragon Sound hakkında hazırladığımız bu rehber sayesinde konuyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Snapdragon Sound Nedir?

Qualcomm’un ürettiği bir ses teknolojisi olarak tanımlayabileceğimiz Snapdragon Sound, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarda yüksek ve dakik bir ses akışı sunuyor.

Qualcomm’un henüz tanıtmış olduğu Snapdragon S7 ve S7 Pro Gen 1 Sound platformlarının ardından Snapdragon Sound teknolojisinin sunduğu olanaklar daha fazla merak ediliyor. B platformlara ilişkin öne çıkan özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özellikleri bir araya geliyor. Cihaz ile aranızdaki mesafe 6 metreye kadar olduğunda bağlantıda kopukluk yaşanmıyor.

ANC özelliğinde yeni platformlarda geliştirmeler mevcut. Eskisinden daha iyi bir aktif gürültü önleme olacağını söyleyebiliriz.

Qualcomm’un XPAN şeklinde kısaltılan ve ‘Genişletilmiş Kişisel Alan Ağı’ anlamına gelen teknolojisinden yararlanılıyor. Böylece 192 kHz’lik kayıpsız ses Wi-Fi ile sağlanabiliyor.

Snapdragon Sound’un genel anlamda sunduğu avantajlar ve hangi cihazlarda kullanılabilir olduğunu merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım.

Snapdragon Sound Neler Sunar?

Qualcomm’un yenilikçi ses teknolojisinin sahip olduğu özelliklere ve sağladığı avantajlara baktığımızda şöyle bir listeleme yapmak mümkün:

Dolby Atmos desteği sayesinde bu teknolojinin kullanıldığı cihazlarda surround ses elde ediliyor.

AptX Adaptive özelliği kablosuz kulaklıklarda yaşanan ses kayıplarını minimize ederek sesten maksimum verim elde edilmesini sağlıyor.

özelliği kablosuz kulaklıklarda yaşanan ses kayıplarını minimize ederek sesten maksimum verim elde edilmesini sağlıyor. AptX Voice özelliği telefon görüşmelerinde oldukça büyük bir bant genişliği sağlıyor.

özelliği telefon görüşmelerinde oldukça büyük bir bant genişliği sağlıyor. 16- bit 44,1 kHz kayıpsız ses özelliği CD kalitesindeyken kablosuz bağlantıda 24 bit 48 kHz / 24 bit 96 k Hz desteği mevcut.

Aktif gürültü önleme özelliği oyun sırasında dışarıdaki seslerin dikkat dağınıklığına neden olmasını engelliyor.

Hi-Res Audio 24 Bit / 96 kHz’e kadar üstün ses kalitesine sahip olmanıza imkân tanıyor.

Qualcomm FastConnect 7800 teknolojisi gecikme süresini olumlu yönde etkiliyor. Özellikle mobil oyunlardaki gecikme süresini minimuma indirerek oyunlardaki başarınızı ve dakikliğinizi arttırıyor. Bu süreyi 68 ms’ye kadar düşürebilen teknoloji aynı zamanda oyun sırasındaki sesli sohbetlerinizi de daha verimli hale getiriyor.

Snapdragon Sound Hangi Cihazlarda Bulunur?

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon Sound bazı akıllı telefonlarda, kablolu ve kablosuz kulaklıklarda, akıllı hoparlör sistemlerinde kullanılabiliyor.

Qualcomm işlemcili bu cihazlar arasında Boss, Anker, Nura, Sennheiser, Jabra gibi ünlü markalara ait ürünler yer alıyor. Bose’un 2023 itibariyle tüm kulaklıklarında Snapdragon Sound’un desteklendiği biliniyor.

Hali hazırda bu teknolojiyi destekleyen 120 civarında farklı cihaz mevcut. Ancak, her cihazda son sürüm özellikler kullanılmıyor. 120 adet cihazın yer aldığı liste ise şu şekilde:

Akıllı Telefonlar:

ASUS Zenfone 10

ASUS ROG Phone 7 Ultimate

ASUS ROG Phone 7

ASUS ROG Phone 6 Pro

ASUS ROG Phone 6

Moto Razr 40

Moto Razr 40 Ultra

Motorola Edge+ 2023

Moto X40

Motorola Edge 30 Fusion

Moto S30 Pro

Moto Razr 2022

Motorola Edge 30

Moto X30

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge X30

Motorola Edge S30

Motorola Edge 2021

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 1 III

BlackShark 5 Pro

Nothing phone (2)

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi Redmi K50 Gaming Version

Xiaomi Mi 12 Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Nubia X50S Pro

Nubia REDMAGIC 8 Pro+ - transformers version

Nubia Z50 Ultra

Nubia Redmagic 8 Pro+

Nubia Redmagic 8 Pro

Nubia Z40S Pro

Nubia Redmagic 7S

Nubia Z40 Pro

Vivo iQOO 12 Pro

Vivo iQOO 12

Vivo iQOO 11S

Vivo X Flip

Vivo iQOO Neo7 racing version

Vivo X Fold 2

Vivo iQOO 11

Vivo X90 Pro+

Vivo X Fold+

Vivo iQOO 10

Vivo iQOO Neo6

Vivo X Note

Vivo X80 Pro

Vivo iQOO 9 Pro

Vivo iQOO 9

Sharp AQUOS R8

Sharp AQUOS R8 Pro

Sharp AQUOS R7

ZTE Axon 50 Ultra

ZTE A41 Ultra 5G

ZTE Axon 40 Ultra

Tabletler:

Nubia REDMAGİC E-sports Pad

ZTE Axon Pad

Kulaklıklar:

PHIATON BonoBuds plus

EarFun Free Pro 3

Shure AONIC 50 Gen 2 Wireless Noise Cancelling Headphones

Bose QuietComfort Ultra Headphones

FiiO FW3

Master & Dynamic MH40 Wireless

Edifier Stax Spirit S3

Truly Wireless Kulaklıklar:

Anima ANW02

Nubia Redmagic DAO TWS

Vivo IQOO TWS 1

Final ZE8000

Motorola Moto Buds 600 ANC

Cleer ARC II

233621 Zen II

FiiO FW5

Vivo TWS 3 Pro

NuraTrue Pro

LG TONE Freee T90Q

Edifier W220T

Zeeny Artist

Edifier MiniBuds2

Noble Audio Falcon ANC

BlackShark JoyBuds Pro

FiiO UTWS5

McGee ANC 3056

AVIOT TE-D01m2

Oddict TWIG PRO

AVIOT TE-BD21j-ltdpnk

Goartek ROX

Xiaomi FlipBuds Pro

Ek olarak transmitter kategorisinde ise Nura bluetooth 5.4 Audio Transmitter bu teknolojiyi kullanabiliyor.