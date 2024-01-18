Solos AirGo 3 Akıllı Gözlük Özellikleri ve Fiyatı

Dünyadaki popüler akıllı gözlük üreticileri arasında yer alan Solos, teknoloji severlerin karşısına yeni tasarladığı gözlüklerle çıktı. Solos AirGo 3 isimli akıllı gözlükler, ChatGPT’den güç alıp dilleri gerçek zamanlı çeviriyor.

Kullanıcılarının dil problemini çözmek amacıyla Solos Translate platformundan yararlanıyor. Bu platform; şimdiki zaman, dinleme ve gruplama modlarından oluşuyor.

OpenAl’ın piyasaya sunduğu ChatGPT ile desteklenen bu platform, Solos’un tescilli yazılımıdır. Platform; kapsayıcı, hızlı, etkili özellikleriyle uluslararası olarak kültürel alışveriş, iş ve seyahatlerin şeklini değiştireceğe benziyor.

Solos AirGo 3 Akıllı Gözlük Özellikleri

Solos AirGo 3 akıllı gözlük, çift yönlü hoparlör ve Whisper teknolojisinden oluşuyor. Çift yönlü hoparlör; arama, müzik ve podcast gibi daha fazla özellik için 100 desibele ulaşan muhteşem sesler sunuyor.

Ses kalitesinin yanında gözlük; takvim etkinlikleri, Teams, WhatsApp ve iMessage gibi platformlardaki mesajları da otomatik gösteriyor.

Farklı lens seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkan Solos’un yeni akıllı gözlükleri, SolosChat ve SolosTranslate gibi özelliklerden oluşuyor.

Solos uygulaması üzerinden yapay zeka desteğiyle doğal sesli irtibat kolay hale geliyor. Gözlük kullanıcılarna görevlerini sesli komutlarla gerçekleştirme olanağı da sunuyor.

Solos AirGo 3 akıllı gözlük, 4 adet moddan oluşuyor. Bu modları şöyle sıralayabiliriz:

1. Anlık Mod

Kullanıcılar, gerçek zamanlı dil çevirisi özelliği sayesinde kendi dillerinde konuşabilirler. Ayrıca başka dilde konuşulanları da çeviri özelliğinden dolayı anlayabilirler.

2. Grup Modu

Tüm katılımcılara tercih ettiği dilde konuşma ve dinleme olanağı sunar. Grup konuşmaları, web bağlantısı ve QR kodu aracılığıyla kolayca başlatılabilir.

3. Dinleme Modu

Kullanıcıların birebir etkileşim kurması için tasarlanan bir moddur. Kullanıcıların önünde yer alanların konuşmalarını yakalayıp tercümesini eder. Konuşma çevrildikten sonra kullanıcının tercih ettiği dilde gizlice oynatılır.

4. Metin Modu

Solos AirGo 3 akıllı gözlüklerdeki metin modu, çevrilen mesajları yazılı şekilde sunar. Kullanıcıların isteği doğrultusunda çevrilen yazıyı görüntüleyebilir ya da sesli şekilde dinleyebilir.

Solos AirGo 3 Akıllı Gözlük Fiyatı

Solos AirGo 3, farklı renk ve stillerde tasarlanmıştır. Solos’un yeni akıllı gözlüğü; dışarıda, günlük ve sporda kullanıma uygun olarak geniş yelpazede seçeneklerden oluşuyor. Gözlük modelleri, kullanıcıların ihtiyaçları ve zevklerine göre değişiyor.

Solos AirGo 3’ün başlangıç fiyatı 5.993,42 TL’dir. Bu fiyat, seçilen modele göre değişiyor. Gözlüğün dikkat çeken bir özelliğiyse premium abonelik seçeneğinin olmasıdır.

Gelişmiş yapay zeka performansı, gelişmiş metin okuma ve SolosChat fonksiyonunun bağımsız kullanılması gibi birçok detay premium abonelikle sunuluyor. Premium aboneliğin aylık fiyatıysa 300,90 TL’dir.