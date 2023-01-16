Anlık Çeviri Yapabilen Akıllı Gözlük: TCL RayNeo X2

TCL, CES 2023'te birçok yeni teknolojik cihazını tanıttı. Bunların arasında öne çıkan farklı ürünlerden biri de simültane çeviri ve ekran üstü yerleşik GPS navigaston gibi interaktif özelliklere sahip olan RayNeo X2 oldu. Yapay zeka destekli AR gözlüğü, bir önceki AR gözlüklerinden farklı olarak binoküler tam renkli mikro LED ekrana sahip bir şekilde tasarlanıyor.

Ekran teknolojisi sayesinde AR gözlüğünün tasarımı, kullanım kolaylığının haricinde tarz ve stil çizgisini de güçlü bir şekilde koruyor. Sıradan bir gözlük görünümünde olması da cihazın yoğun ilgi göreceğine dair bir izlenim bırakıyor. RayNeo X2 çerçevesinde yer alan gömülü bir adet mikrofon, kamera ve hoparlör de bulunuyor.

RayNeo X2 Özellikleri

Yüksek kontrast oranı

1.000 nit görüntü parlaklığı

Gelişmiş görsel efektleri

Değiştirilebilir cam

Numaralı cam yerleştirme imkanı

Bluetooth bağlantısı (kaydedilen görüntüleri telefona aktarıp sosyal medyada paylaşma imkanı sunuyor)

Çeviri yapabilme

GPS navigasyonu

Fısıltı modu ile müzik dinleyebilme

Akıllı telefon veya saatlerde bulunmayan bir özelliğe sahip olan AR gözlüğü, yapay zeka desteği ile birlikte otomatik olarak simültane çeviri yapabiliyor. Birden fazla dil desteği olması ile her konuşma dilini algılayabiliyor. Çeviri yaparak metni altyazı olarak görüntüleyebiliyor.

Telefona gerek kalmadan adres tarifini mikro LED ekran üzerinde gerçekleştiriyor. Hareket tanıma ile eş zamanlı yerelleştirme ve haritalamayı kullanan GPS navigasyon özelliğine sahip. Bu sayede kullanıcılara lokasyonundaki önemli yerleri göstererek mekan önerisi yapabiliyor.

Son olarak, kulaklık takmadan müzik dinlemeyi mümkün hale getiren RayNeo X2, fısıltı modu ile bu özelliği kullanıma açıyor. Qualcomm Snapdragon XR2 platformu üzerinde çalışıyor. İlkbahar döneminde geliştiricilere sunulacak AR gözlüğünün çıkış tarihine dair herhangi bir açıklama henüz yok.