Spotify, müzik platformları içerisinde öne çıkan bir uygulamadır. Geniş özellikleriyle kullanıcı sayısını her geçen gün daha çok artıran Spotify’ın bazı özellikleri az ya da hiç bilinmiyor. Spotify’ın hiç bilinmeyen özellikleri, uygulamayı daha kullanışlı hale getiriyor.

Spotify, devasa büyüklükteki kütüphanesinden dolayı günümüzde en çok kullanılan müzik platformları arasında yer alıyor. Dijital müzik platformları içerisinde ön sıralarda bu uygulama, ses kalitesinden tutun da çalışan öneri algoritmasına kadar pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Spotify’ın Hiç Bilinmeyen 10 Özelliği

Spotify özellikleri ile kullanışlılığını artıran bir platformdur. Spotify’ın az bilinen 10 özelliğini şöyle sıralayabiliriz:

1. Oynatma Listelerini Başka Platformlara Aktarma

Spotify çalma listesini başka hesaplarınıza kolayca taşıyabilirsiniz. Her kullandığınız hesapta da dinleme kaliteniz aynı kalitede olur. Üçüncü taraf uygulamaları kullanarak oluşturmuş olduğunuz çalma listesini birkaç tıklama sonucunda Spotify’a taşıma şansınız vardır.

2. Spotify’ın GPS ile Entegre Edilmesi

Araç sürerken en çok kullanılan uygulamaların başında Spotify yer alıyor. Navigasyon entegrasyonlarından yararlanarak bir ekran üzerine hem ses hem de harita kontrollerini taşımanız mümkündür. Google Haritalar üzerine bağlanarak Spotify kontrollerini de ekranın tam alt kısmında görüntüleyebilirsiniz. Google Haritalar’dan çıkmadan Spotify’dan dilediğiniz şarkıları açabilirsiniz.

3. Silinmiş Olan Çalma Listelerinin Geri Getirilmesi

Spotify’ı etken kullanmak için kullanıcılar çalma listesi oluşturur. Çalma listeleri içerisine hiç alakası olmayan şarkıları da dahil edebilirsiniz. Tüm şarkıların tek çalma listesi içinde toplandığı bir platformdur. Yalnız oluşturulan listeler bazı sebeplerden dolayı silinebilir. Çalma listesini hem web sitesi / bilgisayar hem de mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Web sitesi / bilgisayar üzerinden şu adımlar takip edilmeli;

Platformun sağ üst tarafında kullanıcı adı yanında aşağı yönlü ok var. Aşağı yönlü oka tıklayıp hemen akabinde de “Hesap” butonu üzerine tıklayınız.

Sol kısımda yer alan “Çalma Listelerini Geri Getir” sekmesine tıklayınız.

Geri getirilmek istenen çalma listesi yanında “Geri Yükle” yazısı bulunuyor. O yazıya tıklayarak çalma listenize yeniden kavuşabilirsiniz.

Mobil üzerinden Spotify çalma listesini geri getirme;

Spotify resmi web sitesine giriş yapılmalı.

Sağ üst tarafta yer alan 3 çizgi üzerine tıklanarak daha sonra hesap yazısı üzerine basılmalı.

“Çalma Listelerini Geri Getir” yazısı üzerine tıklanır.

Geri getirilmesi düşünülen çalma listesinin yanında yer alan “Geri Yükle” butonuna tıklanmalıdır. Böylelikle çalma listesine yeniden ulaşarak onu kurtarmış olacaksınız.

4. Arkadaşlarınızın Dinlediklerini Görebilme

Spotify’ın hiç bilinmeyen özellikleri arasında arkadaşlarınızın ne dinlediklerini görebilmek de vardır. Spotify’a sosyal medya platformlarında olduğu gibi arkadaş ekleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınızı eklemek için öncelikle onların kullanıcı adlarını öğreniniz. Kullanıcı adları üzerinden arkadaşlarınızı Spotify arkadaş listesi içine ekleyerek onların hangi şarkıyı, ne zaman önce dinlediklerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda herkese açık çalma listelerini de görüntülemeniz mümkündür.

5. Gelişmiş Arama

Spotify 80 milyonunun üzerinde şarkıyı barındırıyor. Bu nedenle aradığınız şarkılara hızlıca ulaşabilirsiniz. Arama çubuğu üzerine; şarkıcı ya da şarkı isimlerini yazabilirsiniz. Aynı zamanda etkin olduğu yıl ve hangi tür şarkı olduğunu da yazarak arama yapmanız mümkündür.

6. Alarm Olarak Kullanma

Spotify hesabınıza Google’ın saat uygulamasını entegre edebilirsiniz. Google saat uygulamasını açarak ilk olarak alarm sekmesi üzerine gidiniz. Alarm sekmesi üzerinde çok sayıda müzik önerileri var. Yalnız iPhone kullanıcıları için bu özelliği kullanmak biraz zahmetli olabiliyor. Çünkü iOS üzerindeki yerel alarm uygulama, Spotify’a bağlanmayı imkansız hale getiriyor. Bunun için de güvenli üçüncü taraf uygulamalar kullanılabilir.

7. Spotify Kodları

Spotify’da şarkıların, listelerin ve kullanıcıların Spotify kodları vardır. Link kullanmaya gerek kalmadan kodları kullanarak karşı tarafa profilinizi, beğendiğiniz şarkıyı ve çalma listenizi gönderebilirsiniz.

8. En İyi Ses Kalitesine Erişim

Spotify platformunun bilgisayar ve mobil uygulamalarında ses kalitesini değiştirmek mümkündür. Platform üzerinden ses kalitesini değiştirerek müzik dinleme keyfi yaşayabilirsiniz. Platformun “Ayarlar” sekmesine tıklayarak ses kalitesini değiştirebilirsiniz.

9. Çevrimdışı Modla İndirilmiş Olan İçeriklerin 1 Ay Ücretsiz Kullanılması

Spotify Çevrimdışı Mod satın alıp 30 gün hiçbir ödeme yapmadan indirmiş olduğunuz şarkıları dinleme keyfi yaşayabilirsiniz. Fakat bu özellikten yararlanabilmek için Premium üyeliğini sürdürmeniz gerekiyor. Ayrıca çevrimdışı moddan çıktığınızda da ücretsiz sürüme otomatik geçmiş olacaksınız.

10. Çalma Listesine Benzer Yeni Şarkı Listesi Oluşturma

Spotify algoritması çok iyi çalışıyor. Sevdiğiniz şarkılardan oluşan çalma listesine benzer yeni bir liste oluşturabilirsiniz. Yeni oluşturacağınız liste içinde de sevdiğiniz şarkıları andıran şarkılar olacak. Yalnızca kendi çalma listenize benzer bir şarkı listesi oluşturabilirsiniz.

Spotify’ı daha kullanışlı hale getirecek bilinmeyen özellikler hakkında sizlere bir rehber hazırladık. Uygulamada aynı zamanda podcast veya şarkıların yüklenmesiyle ilgili bilgi edinmek için Spotify Şarkı / Podcast Yükleme Nasıl Yapılır? yazımıza da göz atabilirsiniz.