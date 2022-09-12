Spotify Şarkı/Podcast Yükleme Nasıl Yapılır?

Milyonlarca müzik ve podcast dinlemeyi seven kullanıcıların buluştuğu Spotify birçok rakibi olmasına rağmen en popüler platformlar arasında yerini üst sıralarda tutuyor. Milyonların ziyaret ettiği platforma aynı zamanda bir o kadar kişi de müzik ve podcast yüklüyor.

YouTube gibi belirli bir sayıya ulaştığı zaman müzik veya podcast yayınlayanların para kazanabileceği Spotify, oluşturduğunuz çalma listelerinden de para kazanma imkanı sunuyor. Peki, Spotify müzik/podcast yükleme nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.

Spotify Müzik/Podcast Yükleme Nasıl Yapılır? (Ücretsiz)

İlk olarak Indiefy web sitesine gidin.

web sitesine gidin. Hesabınız yoksa kayıt olun.

Giriş yaptıktan sonra sanatçıların kısmına gelin.

Yeni sanatçı oluştur diyin veya halihazırda var olan sanatçı profilinize gidin.

Dağıtımların kısmına tıklayın.

Yeni dağıtım seçeneğini seçin.

Adımları sırası ile uygulayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yeni dağıtım bölümünde yayın türü, sanatç, başlık dili, parça hakkında bilgiler, kapak resmi ve mağaza gibi birçok detay bulundurmaktadır. En az bir sosyal medya hesabınızı paylaşmadan eserlerinizi Spotify'da yayınlayamazsınız. Oldukça basit arayüze sahip olan Indefy web sitesi ücretsiz bir şekilde Spotify'da şarkılarınızı ve podcastlerinizi yayınlamayı sağlar.

Indiefy web adresi müzik veya podcastinizi Spotify'da yayınlatmak için bir süre sizi bekletecek ve incelemeye alacaktır. Eğer uygun görülürse Spotify’da doğrulanmış bir sanatçı olarak şarkılarınızı veya podcastlerinizi paylaşmış olacaksınız. Indiefy web sitesi sadece Spotify değil birçok müzik ve podcast paylaşabileceğiniz platforma da size ait eserleri yüklemenizi sağlar.

Spotify Dinleme Başına Ne Kadar Kazandırıyor?

2006 yılından bu yana her geçen gün büyüyen ve milyonlarca kullanıcıyı kendisine çeken platform ortalama dinleme başına 0,003 veya 0,005 Dolar kazandırmakta. bu fiyatlandırma gözünüze düşük gelmiş olabilir ancak, 1 milyon dinlenmeye sahip olduğunuz zaman alacağınız ücret ortalama 3000 ila 3500 dolar arasındadır.

Popüler sanatçılar Spotify'da genel olarak milyonlar dinlendiğini belirtelim. Spotify gelen ücretlerin %70’ini sanatçılara verirken geri kalan kısmını yani %30’unu kendisi almaktadır.

Şunu söylemek gerekir ki yukarıda verdiğiniz veriler geçmiş veriler ve ortalamalara dayanarak verilmiştir, bir diğer yandan Spotify algoritmasında öne çıkmak ve herkesin sizi tanıması uzun sürebilir.

Bu nedenle Spotify’da değil birçok sosyal mecrada kendinizi göstermeniz ve kaliteli içerikler üretmeniz gerekmektedir. Her ne kadar internetten para kazanmak zor olsa dahi imkansız değildir Ancak, İnternet üzerinden para kazanmak oldukça kolay diye anlatılan gönderilere kanmamak gerekir.

Bu içeriğimizde Spotify müzik veya podcast nasıl eklenir Spotify dinleme başına ne kadar kazandırıyor öğrenmiş olduk Sizler bu ücretlendirme hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca Spotify dinleme geçmişi nasıl silinir adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.