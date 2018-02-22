Dijital ortamdaki verilerinizi yedeklemek, hayatımızın en önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda. Olası çökme, silinme vb. durumlarda verilerinizi kaybetmemek için düzenli aralıklarla ya da otomatik olarak yedekleme yapılmasını sağlamanız gerekiyor. Spotify platformunda da aynı şekilde şarkı listelerinizi yedekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, sizler için hazırladığımız bu rehberde Spotify çalma listelerinizi nasıl yedeklersiniz? Anlatacağız.

Spotify hesabınızda yüzlerce şarkı listesine ve bunların hepsinde binlerce şarkıya sahipseniz, bunları kaybetmek gerçekten korkunç bir durum olurdu. Bunları kurtarmak isteseniz de, ne yazık ki tamamını hatırlamanız mümkün olmayacaktır. Spotify uygulamasında çalma listelerinizi yedeklemek için dahili bir araç bulunmuyor. Ancak, SpotMyBackup adlı bir web platformunu kullanarak çalma listelerinizi kolayca yedekleyebilmeniz mümkün.

Spotify Çalma Listeleri Nasıl Yedeklenir?

Spotify’da çalma listelerinizi yedeklemek için aşağıdaki bağlantıdan SpotMyBackup servisine giderek başlayabilirsiniz.

Tarayıcınızda SpotMyBackup servisini açtıktan sonra Login With Spotify butonuna tıklıyoruz.

Açılır pencere şeklinde gelen uyarı ekranında Tamam butonuna tıklıyoruz.

Şarkılarınız ve çalma listeleriniz yüklenmeye başlayacaktır. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra aşağıda yer alan butonlardan Export tuşuna tıklıyoruz. Kısa sürede .JSON uzantılı çalma listesi yedeği bilgisayarınıza indirilecektir. Çalma listelerinizi güncelledikçe bu işlemi tekrarlayabilir ve yedeklerinizi bir kenarda tutabilirsiniz.

Daha önceden yedeklediğiniz çalma listelerinizi başka bir hesabınıza yüklemek istiyorsanız ya da kendi hesabınıza yüklemek istiyorsanız, aynı ekranda bulunan Import butonuna tıklayıp yedek dosyasını seçmeniz yeterli olacaktır.