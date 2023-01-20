Spotify Çalma Listesi Nasıl Yapılır?

Spotify, çalma listesi oluşturma işlemi sayesinde kullanıcıların dinlemekten keyif aldığı şarkıları bir arada toplamasını sağlıyor. Peki, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan özelliği kullanabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Dijital müzik platformu Spotify'ın kütüphanesinde pop, caz, klasik, rock, metal ve k-pop dahil çeşitli türlerde çok fazla sayıda müzik bulunuyor. Popüler hizmet, çalma listeleri oluşturarak müzikleri kategorize etmenize imkân tanıyor. Örneğin en beğendiğiniz metal şarkılardan oluşan bir liste hazırlayabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital müzik hizmetinde çalma listeleri oluşturabilmek için bazı adımları sırası ile uygulamak gerekiyor. Peki, Spotify'da çalma listesi nasıl oluşturulur? Hazırladığımız yazıda merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Spotify Çalma Listesi Oluşturma Adımları

Spotify'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Çalma Listesi Oluştur" yazısına tıklayın.

Çalma listesine sağ tıklayın.

"Yeniden adlandır" seçeneğini seçin.

Çalma listesi için bir isim belirleyin.

"Ara" sekmesine girin.

Arama kutucuğundan şarkı bulun.

Şarkının sağ kısmındaki üç nokta simgesine basın.

"Çalma listesine ekle" yazısına tıklayın.

Çalma listesini seçin.

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'da bazı adımları uygulayarak çok pratik bir şekilde çalma listenizi hazırlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Spotify'ı açın ve hemen ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol kısımda yer alan "Çalma Listesi Oluştur" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda çalma listesine sağ tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yeniden adlandır" seçeneğine basın. Bir isim belirleyin.

"Ara" sekmesine girin ve hemen ardından arama kutucuğundan şarkı bulun. Şarkının karşısında konumlanan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. "Çalma listesine ekle" seçeneğine basın. Oluşturduğunuz çalma listesini seçin. Bu adımı her şarkı için tekrarlamanız gerekiyor.

Söz konusu işlemi akıllı telefon ve tablet üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bunun için Spotify uygulamasında yer alan "Kitaplığın" bölümünü ziyaret etmeniz ve + simgesine basmanız gerekiyor. Daha sonra "Çalma listesi" seçeneğini seçin ve bir isim belirleyin.

Spotify Çalma Listesi Gizleme Nasıl Yapılır?

Spotify'ı açın.

Gizlemek istediğiniz çalma listesini görüntüleyin.

Üç nokta simgesine tıklayın.

"Gizli yap" seçeneğini seçin.

Dijital müzik platformunda oluşturduğunuz çalma listesini diğer kullanıcıların görmesini istemiyorsanız gizleyebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Spotify'ı açın ve hemen ardından gizlemek istediğiniz çalma listesini görüntüleyin. Bunun için çalma listesinin üzerine tıklamanız yeterlidir.

Çalma listesinin üst kısmında konumlanan üç nokta simgesine basın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Gizli yap" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda "Çalma listesi gizli hâle getirildi" şeklinde bir bildirim çıkacaktır.

Çalma listesini herkesin görmesini istiyorsanız üç nokta simgesine tıkladıktan sonra "Herkese açık yap" seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde çalma listesi, diğer kullanıcılar tarafından görünecektir.

Spotify Çalma Listesi İndirme Adımları

Spotify'a girin.

Çalma listesinin üzerine tıklayın.

İndirme butonuna basın.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dijital müzik hizmetinde oluşturduğunuz çalma listesini indirebilmeniz mümkün. Bu sayede çalma listesinde yer alan şarkıları internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da dinleyebilme imkânına sahip olursunuz.

Çalma listesi indirme işlemi için öncelikle Spotify'ı açın ve ardından indirmek istediğiniz çalma listesinin üzerine tıklayın. Açılan sayfada yer alan indirme butonuna basın. Bunu yaptığınızda indirme işlemi başlayacaktır.

Bu yazıda Spotify çalma listesi gizleme nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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