Spotify Engel Kaldırma Nasıl Yapılır?

Dijital müzik hizmeti kullanan pek çok kişi, Spotify engel kaldırma işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda popüler platformda bir hesabın engelini kaldırmak için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen dijital müzik platformu Spotify'da kullanıcı engelleme işlevi bulunuyor. Popüler dijital müzik platformunda bir kullanıcıyı engellediğinizde karşı taraf profilinizi görüntüleyemez, sizi takip edemez ve dinleme etkinliğinizi göremez.

Dijital müzik hizmetinde daha önce engellediğiniz hesabın engelini bir süre sonra kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için aşağıda yer alan adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Spotify Engel Kaldırma Adımları

Spotify'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Engelini kaldırmak istediğiniz profili görüntüleyin.

Üç nokta simgesine basın.

"Engeli kaldır" seçeneğini seçin.

Dünya çapında yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Spotify isimli dijital müzik platformunda engellediğiniz bir profilin engelini kaldırma işlemini çok kısa süre içerisinde tamamlayabilmeniz mümkün.

Söz konusu işlem için ilk olarak Spotify isimli popüler dijital müzik platformunu açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu adımı uyguladığınız takdirde platformun ana sayfası açılacaktır.

Bir sonraki adımda arama butonuna basın ve hemen ardından kutucuğa engellemek istediğiniz kişinin profil ismini yazın. Bunu yaptıktan sonra Enter tuşuna basarak söz konusu kullanıcının profil sayfasını görüntüleyin.

Engellemek istediğiniz kişinin profil sayfasını görüntüledikten sonra "Takip Et" butonunun yanında yer alan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Engeli kaldır" seçeneğini seçin.

Söz konusu seçeneği seçtiğiniz takdirde ekranda "Bu hesabın engelini kaldırdın" cümlesinin yer aldığı bir bildirim göreceksiniz. Böylelikle daha önce engellemiş olduğunuz bir hesabın engelini kaldırmış olacaksınız. Karşıdaki kişi artık profilinizi görebilir, sizi takip edebilir ve dinleme etkinliğinizi görüntüleyebilir.

Engelini kaldırdığınız bir hesabı tekrar engelleyebilmeniz de mümkün. Bunun için tıpkı söz konusu işlemde olduğu gibi kullanıcının profilini ziyaret etmeniz ve hemen ardından üç nokta simgesine tıklamanız gerekiyor. Açılan pencere üzerinden "Engelle" butonuna basmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda ise karşı taraf engellenecektir.

Bu yazıda dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'da daha önce engellenen bir profilin engelinin nasıl kaldırılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.

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