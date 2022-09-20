Mutlaka Takip Etmemiz Gereken 10 Spotify Çalma Listesi
Yorucu, stresli günün ardından Spotify çalma listesi ile tüm olumsuzlukları üzerinizden atabilirsiniz. İşte size iyi gelecek en iyi 10 Spotify çalma listesi!
Spotify çalma listesi oluşturarak doyasıya müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Seyahat ederken, işe giderken, yürüyüş ya da spor yaparken kulağınıza kulaklık takarak sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz. Spotify, müzik severlere zevklerine uygun sayısız şarkı seçeneği sunuyor. Bu şarkılar içerisinden kullanıcılar kendilerine uygun bir liste oluşturabilir. Kişi, gün içerisindeki psikolojik durumu doğrultusunda dilediği türdeki müziklerle liste oluşturabilir. Spotify kullanıcısı oluşturduğu müziklerle gününü daha anlamlı hale getirebilir. Bizde bu kapsamda sizin için en iyi 10 Spotify çalma listesi oluşturduk.
En İyi 10 Spotify Çalma Listesi
- Türk Kahvesi
- GoodVibes
- Arkada Çalsın
- Peaceful Piano
- Meyhane Şarkıları
- Türk Sanat Müzikleri
- Pazartesi Motivasyonu
- Akustik Kuşak
- Ofis - ev müzikleri
- En iyi 10 Türkçe pop şarkı listesi
Türk Kahvesi
Sevdiğiniz kişilerle Türk kahvesi içerken size naif geçişleri olan farklı müzik zevklerinden oluşan bir liste oluşturabilirsiniz. Türk kahvesi tadında en iyi Spotify listeleri şu şekildedir;
- Özdemir Erdoğan- Aç Kapıyı Gir İçeri
- Barış Diri- Yine Gönlüm Karardı
- Karsu - Bırak Beni Böyle
- Barabar - Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
- Pinhani - Bülbülüm Altın Kafeste
- Boom Pam& Melike Şahin - Beni Yalnız Koma
GoodVibes
Enerji düşüklüğü, moral bozukluğu gibi durumlar yaşandığında kişi kendine gelebilmek için GoodVibes Spotify çalma listesi oluşturabilir. GoodVibes; kaliteli ve neşeli şarkılardan oluşmaktadır. Hobilerinizle uğraşırken, hayal kurarken dinleyebileceğiniz GoodVibes Spotify çalma listesini şöyle sıralayabiliriz;
- Dayglow - Close to You
- Glass Animals - Heat Waves
- Unusual Demont - Amber
- Justin Bieber & Daniel Caesar & Giveon-Peaches
- Masego & Don Toliver - Mystery Lady
- Cannons - Fire for You
Arkada Çalsın
Fon müzikleri günün her anında kişiye eşlik eder. Sakin fakat hafif tempolu müziklerle günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Arkada Çalsın Spotify çalma listesi;
- Cha: dy - Lazy
- Lana Del Rey - Chemtrails Over the Country Club
- NTEIBINT & Natina Sous Peau- Love is Everywhere
- Alex Amor - The Part with Each Other
- Loura Misch - Night Drive
Peaceful Piano
Rahatlatıcı ve huzur verici bir sese sahip piyano sayesinde günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Peaceful Piano Spotify çalma listesi ile odaklanma probleminizi kolayca giderebilirsiniz. Uyuma esnasında, kitap okurken ya da ders çalışırken aşağıda sıralayacağımız şarkıları dinleyebilirsiniz. Peaceful Piano Spotify çalma listesi şöyle sıralanabilir;
- La Vie - Amandine Moulin
- Staden - Anders Linros
- Estelle - Doris Casella
- Nowesind - Jacob David
- Saying Things - Emanuel Fremont
Spotify Ücretli mi? Spotify Ücretsiz Kullanma Nasıl Yapılır?
Spotify ücretli mi? Spotify ücretsiz kullanma için hangi adımlar takip edilmelidir? Spotify'da ücretsiz (free) hesap kullanmak mantıklı bir seçim mi? Bu soruları cevaplayarak Spotify'da nasıl bir hesap kullanmanız gerektiğine ilişkin soru işaretlerinizi gidermeye çalıştık.
Meyhane Şarkıları
Dostlarınızla kurduğunuz çilingir sofrasına meyhane şarkıları eşlik edebilir. Çilingir sofrasındaki mezeler, meyhane şarkılarıyla daha lezzetli olacak. Meyhane şarkıları Spotify çalma listesi;
- Gönül Yazar - At Kadehi Elinden
- Emel Sayın - Duydum ki Unutmuşsun
- Faruk Tınaz - Lale Devri
- Seçil Heper - Muhabbet Bağına Girdim
- Gönül Akkor - Nasıl Geçti Habersiz
Türk Sanat Müzikleri
En iyi Spotify listeleri-2022 içine Türk sanat müziklerini de ekleyebiliriz. Spotify Türk sanat müzikleri çalma listesi ile çocukluk ve gençlik döneminiz gözünüzün önünden geçecek. Geçmişte ya da hala içinde bulunduğunuz acı ve tatlı durumlar Türk sanat müzikleriyle daha iyi anlatılır. Spotify Türk sanat müzik listesini şöyle sıralayabiliriz;
- Siyah Gözlere - Seyyan Hanım
- Dönülmez Akşamın Ufkundayız - Münir Nurettin Selçuk
- Kapın Her Çalındıkça - Melihat Gülses
- Bir Garip Yolcu - Behiye Aksoy
- Bakmiyor Cesmi Siyah - Hamiyet Yüceses
Pazartesi Motivasyonu
Güzel geçen bir hafta sonu sonrası pazartesi günü işe gitmek çoğu kişi için ızdırap haline dönüşebilir. Bugünü güzel şarkılarla güzel hale getirmek mümkündür. Pazartesi motivasyonu Spotify çalma listesi;
- Mr. Brightside - The Killers
- Something Just Like This - The Chainsmokers, Coldplay
- Wake Me Up - Avicii
- Watermelon Sugar - Harry Styles
Akustik Kuşak
Hızlı geçen gün içerisinde kişi kendini yavaşlatmak, rahatlatmak için akustik tarzda müzikler dinleyebilir. Kişi içinde yaşadığı tam hissetmek için akustik kuşak şarkılar listesi oluşturarak onları dinleyebilir. Spotify akustik kuşak çalma listesi;
- Mabes - America
- Ava Max - My Head My Heart Acoustic
- Dennis Llyod - Alien Acoustic
- Dido - White Flag Live Acoustic
- Ina Wroldsen & Dynoro-Obsessed Acoustic Version
Spotify Takipçi Çıkarma Nasıl Yapılır?
Spotify, pek çoğumuzun hem mobilde hem de PC’de kullandığı çevrimiçi bir müzik dinleme platformudur. Yıllar içerisinde popülerliğini her geçen yıl artırmayı başaran Spotify, çalma listeleri oluşturmak ve dinlediğiniz şarkıları takipçilerinize duyurmak için oldukça başarılı bir platform.
Ofis- Ev Müzikleri
Evde sınavlara hazırlananlar, home-ofis çalışanlar ya da ofiste istihdam eden kişiler içinde özel Spotify listesi oluşturduk. Bu oluşturduğumuz liste sayesinde çalışmalarınızda daha çok keyif alabilirsiniz. Spotify ofis-ev müzik çalma listeleri;
- LeyeT - Long Way
- Haux - Ricoched
- Alice on the Rauf- How Long
- Birthh - Supermarkets
- Michael Kiwanuka - Solid Ground
En İyi 10 Türkçe Pop Şarkı Listesi
Türkçe yavaş ve hareketli pop müzikleri 7’den 70’e herkesin favorisidir. Spotify çalma listesi içinde yer alan 10 Türkçe pop şarkıyı şöyle sıralayabiliriz;
- Bilmem mi? - Sefo
- Aşığın Kaderi - Safiler
- Arıyorum - Edis
- İçimden Gelmiyor - Bilal Sonses ve Bengü
- Gülü Soldurmam - Tuğçe Kandemir
- Sura İskenderli - Yok
- Kül - Cem Adrian ve Mark Eliyahu
- N’apıyorsan Yap - Demet Akalın
- Bana da Söyle - Ziynet Sali
- Affet Beni Sevgilim - Ege Balkiz, Burry Soprano
Yazımızda en iyi 10 Spotify çalma listesi oluşturduk. Aynı zamanda bu oluşturduğunuz listenin nasıl yedekleneceği bilmiyorsanız; “Spotify Çalma Listelerinizi Nasıl Yedeklersiniz” başlıklı yazımıza da tıklayabilirsiniz.
Spotify Premium Avantajları Nelerdir?
Spotify, müzik ve podcast dinlemek için en iyi uygulamalardan bir tanesidir. Windows, Mac OS X, iOS, Linux ve Android başta olmak üzere hemen hemen bütün işletim sistemleri ile uyumlu sürümü olan bu mükemmel uygulamanın ücretli abonelik planları da bulunmaktadır.
YORUMLAR