Mutlaka Takip Etmemiz Gereken 10 Spotify Çalma Listesi

Spotify çalma listesi oluşturarak doyasıya müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Seyahat ederken, işe giderken, yürüyüş ya da spor yaparken kulağınıza kulaklık takarak sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz. Spotify, müzik severlere zevklerine uygun sayısız şarkı seçeneği sunuyor. Bu şarkılar içerisinden kullanıcılar kendilerine uygun bir liste oluşturabilir. Kişi, gün içerisindeki psikolojik durumu doğrultusunda dilediği türdeki müziklerle liste oluşturabilir. Spotify kullanıcısı oluşturduğu müziklerle gününü daha anlamlı hale getirebilir. Bizde bu kapsamda sizin için en iyi 10 Spotify çalma listesi oluşturduk.

En İyi 10 Spotify Çalma Listesi

Türk Kahvesi

GoodVibes

Arkada Çalsın

Peaceful Piano

Meyhane Şarkıları

Türk Sanat Müzikleri

Pazartesi Motivasyonu

Akustik Kuşak

Ofis - ev müzikleri

En iyi 10 Türkçe pop şarkı listesi

Türk Kahvesi

Sevdiğiniz kişilerle Türk kahvesi içerken size naif geçişleri olan farklı müzik zevklerinden oluşan bir liste oluşturabilirsiniz. Türk kahvesi tadında en iyi Spotify listeleri şu şekildedir;

Özdemir Erdoğan- Aç Kapıyı Gir İçeri

Barış Diri- Yine Gönlüm Karardı

Karsu - Bırak Beni Böyle

Barabar - Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

Pinhani - Bülbülüm Altın Kafeste

Boom Pam& Melike Şahin - Beni Yalnız Koma

GoodVibes

Enerji düşüklüğü, moral bozukluğu gibi durumlar yaşandığında kişi kendine gelebilmek için GoodVibes Spotify çalma listesi oluşturabilir. GoodVibes; kaliteli ve neşeli şarkılardan oluşmaktadır. Hobilerinizle uğraşırken, hayal kurarken dinleyebileceğiniz GoodVibes Spotify çalma listesini şöyle sıralayabiliriz;

Dayglow - Close to You

Glass Animals - Heat Waves

Unusual Demont - Amber

Justin Bieber & Daniel Caesar & Giveon-Peaches

Masego & Don Toliver - Mystery Lady

Cannons - Fire for You

Arkada Çalsın

Fon müzikleri günün her anında kişiye eşlik eder. Sakin fakat hafif tempolu müziklerle günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Arkada Çalsın Spotify çalma listesi;

Cha: dy - Lazy

Lana Del Rey - Chemtrails Over the Country Club

NTEIBINT & Natina Sous Peau- Love is Everywhere

Alex Amor - The Part with Each Other

Loura Misch - Night Drive

Peaceful Piano

Rahatlatıcı ve huzur verici bir sese sahip piyano sayesinde günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Peaceful Piano Spotify çalma listesi ile odaklanma probleminizi kolayca giderebilirsiniz. Uyuma esnasında, kitap okurken ya da ders çalışırken aşağıda sıralayacağımız şarkıları dinleyebilirsiniz. Peaceful Piano Spotify çalma listesi şöyle sıralanabilir;

La Vie - Amandine Moulin

Staden - Anders Linros

Estelle - Doris Casella

Nowesind - Jacob David

Saying Things - Emanuel Fremont

Meyhane Şarkıları

Dostlarınızla kurduğunuz çilingir sofrasına meyhane şarkıları eşlik edebilir. Çilingir sofrasındaki mezeler, meyhane şarkılarıyla daha lezzetli olacak. Meyhane şarkıları Spotify çalma listesi;

Gönül Yazar - At Kadehi Elinden

Emel Sayın - Duydum ki Unutmuşsun

Faruk Tınaz - Lale Devri

Seçil Heper - Muhabbet Bağına Girdim

Gönül Akkor - Nasıl Geçti Habersiz

Türk Sanat Müzikleri

En iyi Spotify listeleri-2022 içine Türk sanat müziklerini de ekleyebiliriz. Spotify Türk sanat müzikleri çalma listesi ile çocukluk ve gençlik döneminiz gözünüzün önünden geçecek. Geçmişte ya da hala içinde bulunduğunuz acı ve tatlı durumlar Türk sanat müzikleriyle daha iyi anlatılır. Spotify Türk sanat müzik listesini şöyle sıralayabiliriz;

Siyah Gözlere - Seyyan Hanım

Dönülmez Akşamın Ufkundayız - Münir Nurettin Selçuk

Kapın Her Çalındıkça - Melihat Gülses

Bir Garip Yolcu - Behiye Aksoy

Bakmiyor Cesmi Siyah - Hamiyet Yüceses

Pazartesi Motivasyonu

Güzel geçen bir hafta sonu sonrası pazartesi günü işe gitmek çoğu kişi için ızdırap haline dönüşebilir. Bugünü güzel şarkılarla güzel hale getirmek mümkündür. Pazartesi motivasyonu Spotify çalma listesi;

Mr. Brightside - The Killers

Something Just Like This - The Chainsmokers, Coldplay

Wake Me Up - Avicii

Watermelon Sugar - Harry Styles

Akustik Kuşak

Hızlı geçen gün içerisinde kişi kendini yavaşlatmak, rahatlatmak için akustik tarzda müzikler dinleyebilir. Kişi içinde yaşadığı tam hissetmek için akustik kuşak şarkılar listesi oluşturarak onları dinleyebilir. Spotify akustik kuşak çalma listesi;

Mabes - America

Ava Max - My Head My Heart Acoustic

Dennis Llyod - Alien Acoustic

Dido - White Flag Live Acoustic

Ina Wroldsen & Dynoro-Obsessed Acoustic Version

Ofis- Ev Müzikleri

Evde sınavlara hazırlananlar, home-ofis çalışanlar ya da ofiste istihdam eden kişiler içinde özel Spotify listesi oluşturduk. Bu oluşturduğumuz liste sayesinde çalışmalarınızda daha çok keyif alabilirsiniz. Spotify ofis-ev müzik çalma listeleri;

LeyeT - Long Way

Haux - Ricoched

Alice on the Rauf- How Long

Birthh - Supermarkets

Michael Kiwanuka - Solid Ground

En İyi 10 Türkçe Pop Şarkı Listesi

Türkçe yavaş ve hareketli pop müzikleri 7’den 70’e herkesin favorisidir. Spotify çalma listesi içinde yer alan 10 Türkçe pop şarkıyı şöyle sıralayabiliriz;

Bilmem mi? - Sefo

Aşığın Kaderi - Safiler

Arıyorum - Edis

İçimden Gelmiyor - Bilal Sonses ve Bengü

Gülü Soldurmam - Tuğçe Kandemir

Sura İskenderli - Yok

Kül - Cem Adrian ve Mark Eliyahu

N’apıyorsan Yap - Demet Akalın

Bana da Söyle - Ziynet Sali

Affet Beni Sevgilim - Ege Balkiz, Burry Soprano

Yazımızda en iyi 10 Spotify çalma listesi oluşturduk. Aynı zamanda bu oluşturduğunuz listenin nasıl yedekleneceği bilmiyorsanız; “Spotify Çalma Listelerinizi Nasıl Yedeklersiniz” başlıklı yazımıza da tıklayabilirsiniz.