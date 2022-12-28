Spotify Kod Okutma ve Kod Oluşturma Nasıl Yapılır?

Spotify, kod okutma özelliği sayesinde kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor. Peki, bu özelliği kullanabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız yazıda popüler dijital müzik hizmetini kullanan çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladık.

Dijital müzik platformu denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Spotify'ın kütüphanesinde rocktan klasik müziğe arabeskten türküye poptan slow müziğe çeşitli türlerde çok fazla sayıda müzik bulunuyor.

Geniş içerik kütüphanesinin yanı sıra sunduğu özelliklerle de adından söz ettiren dijital müzik platformunda kod oluşturma ve kod okutma işlevleri bulunuyor. Platformda yer alan her içeriğin bir paylaşma kodu mevcut.

Akıllı telefonunuz ile kodu tarattığınız takdirde doğrudan o şarkıyı, sanatçının sayfasını, podcast'i veya çalma listesini görüntüleyebilirsiniz. Peki, okutma işleminin gerçekleştirilebilmesi için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Spotify Kod Okutma Adımları Neler?

Uygulamayı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Ara" bölümüne girin.

Kutucuğa dokunun.

Kamera simgesine basın.

"Tara" butonuna dokunun.

"İzin ver" seçeneğini seçin.

Kamerayı Spotify koduna doğru tutun.

Tarama işlemi gerçekleşecek.

Dünyanın en popüler dijital müzik hizmetlerinden bir tanesi olan Spotify'da oluşturulan kodları çok pratik bir şekilde taratabilirsiniz. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan dijital müzik uygulamasını açın.

Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın alt kısmında konumlanan "Ara" bölümünü görüntüleyin. Açılan sayfada bulunan kutucuğa dokunun. Ardından kamera simgesinin üzerine dokunun.

"Tara" butonuna basın. Bu adımı uyguladıktan sonra "Spotify uygulamasına fotoğraf ve video çekme izni verilsin mi" sorusu ile karşılaşacaksınız. "İzin ver" butonuna basarak uygulamanın kameraya erişebilmesini sağlamanız gerekiyor.

Erişim iznini verdikten sonra kamera açılacak. Kamerayı Spotify koduna doğru tutmanız durumunda tarama işlemi gerçekleşecek. Örneğin kod bir şarkı için oluşturulmuşsa doğrudan o şarkı görüntülenecek.

Kod okutma işlemi yalnızca dijital yayın hizmetinin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu sebepten ötürü bu işlemi bilgisayar üzerinden yapabilmeniz mümkün değildir fakat kod oluşturma işlemini PC'den çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, Spotify'da kod nasıl oluşturulur?

Spotify Kod Oluşturma Nasıl Yapılır?

Spotify'ın masaüstü istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kodunu oluşturmak istediğiniz içeriği görüntüleyin.

Üç nokta simgesine tıklayın.

Paylaş seçeneğini seçin.

Bağlantıyı kopyalayın.

Spotify Codes sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Get Spotify Code" butonuna basın.

Açılan pencereden kodun rengini, boyutunu ve dosya formatını belirleyin.

"Download" butonuna basarak indirebilirsiniz.

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran dijital müzik hizmetinde çok pratik bir şekilde kod oluşturabilirsiniz. Elbette bunun için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. İşlem için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan Spotify'ın masaüstü istemcisini açın.

İstemciyi açtıktan sonra oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın. Kodunu oluşturmak istediğiniz içeriğe erişin. İçeriğin hemen yanında yer alan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden Paylaş seçeneğini seçin ve ardından bağlantı kopyalama işlemini gerçekleştirin. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra Spotify Codes isimli web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Siteyi görüntüledikten sonra kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

Bağlantıyı yapıştırdıktan hemen sonra "Get Spotify Code" butonuna tıklayın. Açılan pencere üzerinden kodun rengini, boyutunu ve dosya formatını belirleyebilirsiniz. Kod görselini indirmek için "Download" butonuna basmanız yeterlidir.

Bu yazıda Spotify kod okutma ve kod oluşturma işlemlerinin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca popüler dijital yayın platformunda pek çok özellik bulunuyor ve bu özelliklerin bazıları çoğu kişi tarafından pek bilinmiyor. Eğer bu işlevlerin neler olduğunu merak ediyorsanız Spotify'ın hiç bilinmeyen özellikleri isimli yazımıza göz atabilirsiniz.