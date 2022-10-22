Spotify benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için birbirinden başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir uygulamayı cihazınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Spotify, bir dijital yayın hizmetidir. Hem ücretsiz sürüme hem de ücretli abonelik planlarına sahip olan hizmeti herhangi bir nedenden ötürü kullanmaya devam etmek istemeyebilirsiniz.

Günümüzde Spotify gibi uygulamalar mevcut. Peki, popüler dijital müzik platformu yerine kullanabilecek hizmetler neler? Hazırladığımız listede söz konusu platforma benzeyen çeşitli hizmetler bulunuyor.

Spotify Benzeri Uygulamalar Listesi

Fizy

Deezer

Apple Music

SoundCloud

YouTube Music

TuneIn Radio

Yukarıda Spotify tarzı uygulamalar yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fizy

Spotify alternatifi uygulamalar listesinin ilk sırasında Fizy yer alıyor. Belirli bir ücret karşılığında hizmete abone olabilir ve bazı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu avantajlar arasında çevrim dışı müzik dinleme özelliği ön plana çıkıyor.

Söz konusu özellik sayesinde internet olmadığı zamanlarda da şarkı dinleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için internet bağlantısı varken müzikleri cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Ücretli abonelikte ayrıca yüksek ses kalitesi ve reklamsız müzik deneyimi de bulunuyor.

Deezer

En popüler dijital müzik hizmetlerinden biri olan Deezer'da milyonlarca şarkı ve podcast bulunuyor. Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette ücretsiz versiyonun yanı sıra ücretli abonelik planları da bulunuyor.

Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da müzik dinleyebilmenize imkân tanıyan ücretli versiyonda reklamsız deneyim mevcut. Popüler hizmette yer alan SongCatcher özelliğini kullanarak çevrenizde çalan şarkıların ismini de öğrenebilirsiniz.

Apple Music

İlk olarak 2015 yılında sunulan ve yıllardır popülerliğini devam ettiren Apple Music, günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Popüler hizmetin ücretli abonelik planında çevrim dışı dinleme özelliği yer alıyor. Platformun kütüphanesinde milyonlarca şarkı mevcut.

Apple Music'te Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses desteği bulunuyor. Eğer bu özellik hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Dolby Atmos nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

SoundCloud

Spotify gibi uygulamalar arasında SoundCloud da bulunuyor. Kütüphanesinde milyonlarca şarkının yer aldığı hizmette klasikten hip hopa kadar pek çok türde şarkı mevcut. Platform, sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde kolayca kullanılabiliyor.

Popüler platformun Go+ adlı ücretli abonelik planında internet bağlantısı olmadığı zamanlarda şarkı dinlenebilmesini sağlayan çevrim dışı desteği mevcut. Ücretli abonelikte ayrıca reklamsız şarkı dinleme imkânı da yer alıyor.

YouTube Music

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen YouTube Music, çok popüler bir dijital müzik platformudur. Rapten popa kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda şarkının yer aldığı hizmetin ücretli sürümünde reklamsız müzik deneyimi, çevrim dışı dinleme dahil olmak üzere birçok avantaj bulunuyor.

Sunulan avantajlar arasında arka planda oynatma işlevi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde ekran kapalıyken veya farklı bir uygulama açıkken müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Platformda çok başarılı bir arayüz mevcut. Bu sayede hizmeti kolayca kullanabilirsiniz.

TuneIn Radio

En iyi radyo uygulamaları arasında yer alan TuneIn Radio'da çok fazla sayıda radyo istasyonu, podcast ve özel müzik kanalları bulunuyor. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulamada klasik, caz ve hip hop gibi çeşitli türlerde müzik yer alıyor.

Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamayı mobil cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Spotify benzeri uygulamalar yer alıyor. Listede bulunan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.