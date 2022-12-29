SATA SSD ve M2 SSD Farkı Ne?

Son 5 yılda oldukça popüler olan SDD'ler HDD'lerin yerini aldı. Öyle ki teknolojinin ilerlemesi ile çok büyük gelişmeler katettik. Bu gelişmelerden en büyüğü de SSD. Daha az çalınmadan yani daha kısa zamanda daha çok iş yapmaktan gelmekte. Biz de sizler için SATA SSD ve M2 SSD arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi? Sizler için açıklıyoruz.

SATA SSD Nedir?

Birçoğunuz bilgisayarlarınızda hard disk yerine SSD almayı düşünmüştür. Ancak karşınıza iki model çıkmaktadır. Birisi SATA SSD diğeri M2 SSD. İnsanlar bu ikisi arasındaki farkı pek anlamayabilir.

Biz de sizler için bunu daha açıklayıcı bir şekilde anlatarak kafalarınızdaki soru işaretini kaldırmaya karar verdik. SATA SSD tıpki hard disk gibi olan ancak hard diskten iki üç kat daha hızlı olan bir depolama birimidir. İki buçuk, üç buçuk inç civarında olabilir ve saniyede 500 MB kadar okuma yazma hızı bulunmaktadır. Bu nedenle hard diskten epeyce bir hallice daha yüksek okuma ve yazma hızına sahip.

M2 SSD Nedir?

M2 SSD daha çok RAM boyutunda benzer bir yapıya sahip olup SATA SSD'den çok daha hızlı bir çalışan donanımdır. Ancak her anakart yani her bilgisayar M2 SSD desteklemez. Öyle ki bu nedenle birçok kullanıcı SATA SSD tercih etmektedir. 3000-4000 MB okuma yazma hızına sahip M2 SSD'ler oldukça hızlıdır.

SATA SSD ve M2 SSD Arasındaki Fark Nedir?

İki donanımın arasındaki en büyük farklardan biri okuma yazma hızı bir diğeri ise fiziksel görünümüdür. M2 SSD'ler RAM gibi olurken SATA SSD'ler hard disk görümünde olmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere M2 SSD'ler SATA SSD'lere göre oldukça yüksek hızda okuma yazma hızına sahiptir. Eğer SSD almayı düşünüyorsanız anakartınızın M2 mi SATA mı desteklediğine göz atmanızda yarar var.

SSD ve HDD Farkı Nedir?

SSD'ler HDD'den daha çok hızlı çalışabilmektedir ve son teknolojik ürünlerdir. Bu nedenle artık yeni cihazlarda HDD'ler pek bulunmamakta. Ayrıca SSD'nin en büyük farkı elektriksel bir yapıya sahip olması HDD'nin ise mekanik bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır.

Bu içeriğimizde sizler için SATA SDD ve M2 SSD arasındaki farkları derledik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. RAM alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Meraklıları yazımıza göz atabilir.