Stable Diffusion Image to Image (img2img) Nedir?

Stable Diffusion piyasaya sürüldüğünden beri gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Görsel üretme ve düzenleme bakımından en iyi yapay zeka araçlarından biri olan Stable Diffusion image to image (img2img) özelliği ile öne çıkan bir araç. Biz de bu yazımızda sizlere Stable Diffusion’ın image to image özelliğinden bahsedeceğiz.

Stable Diffusion’ın image to image özelliği bu yazılımı, diğer tüm yapay zeka araçlarından bir adım öteye taşıyor. Diğer pek çok yapay zeka aracında iyi sonuçlar elde etseniz bile küçük detayları değiştirmek istediğiniz zaman Stable Diffusion’a muhtaç kalıyorsunuz. Stable Diffusion’ın image to image özelliğini kullanarak mükemmele yakın sonuçlar elde edebileceksiniz.

Stable Diffusion Image to Image (img2img) Ne Anlama Gelir?

Pek çok yapay zeka aracında olduğu gibi Stable Diffusion’da da yazı yazarak görsel üretebiliyoruz. Buna ek olarak bir görseli baz alarak başka bir görsel oluşturma imkanınız da var. Stable Diffusion’ın image to image özelliği ile bir resimden başka bir resim üretebilirsiniz. Bir görselden başka bir görsel üretme işlemine image to image denir. Kısaca img2img şeklinde gösterilir.

Yazıyla görsel ürettiğimiz yer olan txt2img sekmesinin hemen yanında bulunan img2img kısmına gelerek görsel üretmeye başlayabilirsiniz.

Stable Diffusion Image to Image Nasıl Kullanılır?

Öncelikle img2img kısmına gelin.

Ardından baz almak istediğiniz görseli sürükleyerek soldaki büyük boşluğun içerisine bırakın.

Daha sonra Interrogate CLIP ya da Interrogate Deep Booru seçeneklerinden birini seçin. Bu işlem görselinizdeki özellikleri bir prompt haline getirir. Yani görseli yazıya döker.

Daha sonra istediğiniz gibi bu yazıyı değiştirerek elinizdeki görseli istediğiniz bir görsele çevirebilirsiniz.

Bu noktada Denoising strength seçeneği ile oynayarak elinizdeki görsele ne kadar sadık kalıp kalmayacağınızı seçerek çok daha farklı ya da çok daha benzer görseller oluşturabilirsiniz.

Bu noktada inpaint, sketch, inpaint sketch gibi araçları kullanarak görselinizin hangi kısımlarının değişip hangi kısımlarının değişmeyeceğini de ayarlayarak çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Örneğin yukarıdaki görselde olduğu gibi bir Marvel anti-kahramanı olan Punisher’ın çizimini ele alabiliriz. Punisher’ın yüzünü sabit tutarak onun kostümünü değiştirebiliriz. Orta Çağ’da Punisher nasıl gözükürdü diye merak edecek olursanız Stable Diffusion’ın image to image komutunu kullanarak böyle bir görsel elde edebilirsiniz.

Ya da yukarıdaki gibi Spawn’ın kostümünü Warhammer 40K stili bir zırh ile yeniden yorumlamanız mümkün. Punisher’da olduğu gibi yüzünü ya da dilediğiniz bir kısmı sabit tutarak geri kalan kısmı dilediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün.

Bu noktada Stable Diffusion’ın image to image özelliğini kullanarak hayalinizdeki görseli rahatlıkla üretebilirsiniz. Tam olarak istediğiniz görseli üretmekte biraz zorlanabilirsiniz ancak deneme yanılma yaparak ve ekran başında daha fazla zaman geçirerek Stable Diffusion’ın image to image özelliğinden verimli bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Stable Diffusion image to image ya da diğer değişiyle img2img özelliği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz görüntü oluşturmak için hangi yapay zeka aracını kullanıyorsunuz? Stable Diffusion image to image özelliği ile sizce neler yapılabilir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.