Stable Diffusion Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekanın yükselişi ile birlikte pek çok araç piyasaya sürüldü. Özellikle de görsel üretmek için kullanılan yapay zeka araçları insanı gerçekten büyülüyor. Çok iddialı bir görsel üretme aracı olan Stable Diffusion nedir ne değildir merak konusu oldu. Biz de sizler için Stable Diffusion nasıl kullanılır detaylı bir şekilde anlatalım dedik.

Stable Diffusion Nedir?

Stable Diffusion metin ile görsel oluşturabileceğiniz bir yapay zeka aracıdır. 2022 yılında piyasaya sürülen Stable Diffusion kısa sürede çok gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Stable Diffusion diğer yapay zeka araçlarından biraz daha farklı çalışan bir sisteme sahip.

Difüzyon adı verilen bu görüntü oluşturma metodu ile başlangıçta rastgele bir gürültü (noise) oluşturuluyor. Daha sonra bu gürültü, yazdığınız metne göre uygun bir görüntüye dönüşüyor. Bu işlem ise Stable Diffusion’ın temelini oluşturuyor.

Stable Diffusion Nasıl Kullanılır?

Stable Diffusion kullanım bakımından diğer görüntü oluşturan yapay zeka araçlarına kıyasla biraz daha zor bir kullanıma sahiptir. Bu noktada eğitici videolardan ve eğitim setlerinden faydalanmanızı öneririz. Özellikle bu tarz yapay zeka araçlarına hakim değilseniz yavaş yavaş öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Stable Diffusion eskiye oranla daha kullanışlı bir arayüze sahip. Automatic1111 isimi bir arayüz sayesinde Stable Diffusion’ı kullanmak çok daha rahat. Stable Diffusion’ın bu arayüzü GitHub üzerinden indirmek mümkün. Linke tıklayarak Stable Diffusion’ın Automatic1111 arayüzlü versiyonunu indirebilir ve görsel üretmeye başlayabilirsiniz.

Stable Diffusion’ın Artıları ve Eksileri

Artılar

Stable Diffusion açık kaynak kodlu bir yazılımdır ve %100 ücretsizdir .

. Stable Diffusion sisteminizin içinde (local) çalışır. Herhangi bir yerde verileriniz depolanmaz.

Bu yapay zeka aracında sizi limitleyen hiçbir şey yoktur. İstediğiniz görseli herhangi bir limitleyici olmadan alabilirsiniz.

Diğer yapay zeka araçlarına kıyasla ürettiğiniz görüntü üzerinde çok büyük hakimiyet sağlayabilirsiniz.

Pek çok farklı modeli kullanarak istediğiniz tarzda görüntü elde edebilirsiniz.

Img2img (görüntüden görüntü oluşturma), negatif prompt, çözünürlük yükseltici gibi özelliklere sahip olması.

Stable Diffusion’ın en büyük artısı hiçbir kısıtlayıcı faktöre maruz kalmadan görüntü üretebilmenizdir. Aklınızdan geçen her şeyi Stable Diffusion’da üretmek mümkündür. Buna ek olarak farklı modellerle çalışarak istediğiniz tarzda görüntü oluşturabilmenize imkan tanır.

Örneğin anime tarzı bir görüntü oluşturmak istiyorsanız o konuda eğitilmiş bir model kullanırsınız. Aynı şekilde aşırı gerçekçi, fotoğraftan ayırması zor bir görsel oluşturmak istiyorsanız ona uygun bir model kullanabilirsiniz. Farklı modelleri kullanabilmek Stable Diffusion’ın çok önemli bir artısıdır.

Bunlara ek olarak ControlNet gibi eşsiz bir özelliğe sahip olan Stable Diffusion’da görsele olan hakimiyetiniz en üst seviyededir. Belirli bir poz, el ya da yüz hareketi oluşturmak için Stable Diffusion’ın ControlNet panelini kullanabilirsiniz. Sadece yazdıklarınızla değil, bu tarz panellere yükleyeceğiniz ekstra girdilerle tam istediğiniz görseli oluşturabilirsiniz.

Stable Diffusion’ın en büyük özellliğinden bir diğeri de ücretsiz olması ancak bununla paralel olarak bu durum biraz da eksi bir özellik. Zira Stable Diffusion’ı ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz ancak Stable Diffusion’ın verimli bir şekilde çalışabilmesi için donanımınızın iyi olması gerekiyor.

Eksiler

Stable Diffusion’ı çalıştırabilmek için iyi bir sisteme sahip olmanız gerekmekte.

Öğrenmesi biraz zor.

Ustalaşmak ve iyi görüntüler oluşturabilmek için biraz vakit geçirmek gerekiyor.

Ara sıra hata almanız mümkün.

Stable Diffusion’ın belki de en büyük eksisi iyi bir sistem talep etmesidir. Aslında biraz da olayı o. Tamamen sisteminizin içinde çalıştığı için hiçbir kısıtlamaya mağruz kalmadan istediğiniz görseli üretebiliyorsunuz ancak bunun bir bedeli var. O da iyi bir ekran kartı.

Diğer pek çok yapay zeka aracının aksine Stable Diffusion’a direkt ödeme yapmıyorsunuz. Onun yerine donanıma yatırım yapıp Stable Diffusion’ı iyi bir şekilde çalıştırıyorsunuz. Bir nevi ön ödeme gibi düşünebilirsiniz.

Stable Diffusion’ın arayüzü biraz karmaşık gözükebilir. Özellikle diğer yapay zeka araçlarının çok sade, basit arayüzlerine alıştıysanız Stable Diffusion’ın arayüzü size çok karışık gelebilir. Bu nedenle eğitici videolar izleyip eğitim alıp görsel üretme işine bu şekilde girişirseniz sizin için daha iyi olur. Zira Stable Diffusion tek tuşla indirip hemen kullanabileceğiniz bir yazılım değil.

Sonuç

Tüm artılarına ve eksilerine rağmen Stable Diffusion’ın geleceği son derece parlak. Diğer hiçbir yapay zeka aracının sunamadığı özellikleri bize ücretsiz bir şekilde sunan Stable Diffusion pek çok kişi tarafından geliştiriliyor ve daha iyi hale getiriliyor. Bu nedenle Stable Diffusion’ı öğrenmek çok faydalı olabilir.

Eğer Stable Diffusion’ı en iyi şekilde kullanmak istiyorsanız yeni bilgisayar alırken güçlü bir ekran kartına sahip olana öncelik vermeniz akıllıca olacaktır.

Stable Diffusion nedir, Stable Diffusion nasıl kullanılır gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Yapay zekanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu yazımızdan sonra Stable Diffusion’ı kullanmayı düşünür müsünüz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.