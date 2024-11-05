Stalker 2: Heart of Chornobyl Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri, uzun süredir merakla beklenen oyunun kasma ve donma sorunu olmadan oynanabilmesi hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Stalker 2: Heart of Chornobyl'i PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte kaliteli grafikleri ve başarılı atmosferiyle dikkat çeken oyuna dair merak edilen soruların yanıtı!

Stalker 2: Heart of Chornobyl Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Stalker serisinin yeni oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i5-7600K işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az AMD Ryzen 5 1600X ya da Intel Core i5-7600K'ya ihtiyaç duyulacak.

Stalker 2: Heart of Chornobyl Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Stalker 2: Heart of Chornobyl Kaç GB?

Stalker 2: Heart of Chornobyl oyunu en az 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama tarafında yeterli boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Stalker 2: Heart of Chornobyl Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 42,99 dolar, Epic Games Store'da 1.449 TL

Steam'de 42,99 dolar, Epic Games Store'da 1.449 TL Xbox fiyatı: 1.449 TL (İlk günden Game Pass'e eklenecek.)

Stalker 2: Heart of Chornobyl Çıkış Tarihi

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım 2024 tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak.

GSC Game World tarafından geliştirilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'i oynamayı düşünüyor musunuz? Sizce oyun başarılı olabilecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.