S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ile karanlık bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

S.T.A.L.K.E.R. serisinin ikinci oyunu olarak yıl sonunda karşımıza çıkacak olan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam üzerinde sergilenmeye başlandı. İlk oyunu ile kısa süre de milyonlarca kopya satmayı başaran oyun, aylardır ön siparişlerde yer alıyor. Cep yakan fiyat etiketi ile Steam’de sergilenmeye devam edilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 8 Aralık 2022’de lansmana çıkacak. Gerçekçi grafik açılarına ek olarak sürükleyici bir aksiyon dünyasına sahip olacak olan oyun, birbirinden farklı tehlikelere de ev sahipliği yapacak. Birinci şahıs kamera açıları ile oynanabilecek olan aksiyon oyunu, açık dünyası ile milyonları peşinden sürükleyecek gibi görünüyor.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış,

Sürükleyici bir hikaye,

Açık dünya,

FPS içerikleri,

RYO deneyimi,

Birbirinden farklı zorluklar,

Çeşitli silahlar,

Birinci şahıs kamera açıları,

Hem gerçekçi hem de fantastik bir oyun deneyimi,

13 farklı dil seçeneği,

Bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermeyen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 13 farklı dil seçeneği ile lansmana çıkacak. Birbirinden farklı silahlara ev sahipliği yapacak olan oyun, oyunculara hayatta kalma temalı bir oynanış sunacak. Çok sayıda tehlikeli yaratığa da ev sahipliği yapan oyunda gece gündüz döngüsü de yer alacak. Aksiyonun tavan yapacağı oyunda ses efektleri de pek o kadar ürkütücü bir boyutta oyunculara sunulacak. Eşsiz grafikleri ve zorluk seviyeleri ile oyunculara sürükleyici anlar sunacak olan yapım, ilk oyununa göre daha geniş bir içeriğe sahip olacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl İndir

Aylardır Steam üzerinde sergilenmeye devam edilen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl şuan da ön siparişlerde yer alıyor. Cep yakan fiyat etiketi ile Türk oyunculardan tepki çekmesi beklenen yapım, ilk oyunu gibi milyonları hedefleyecek. Oyun hikayesi ile gerçekçi bir aksiyon deneyimi yaşatacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD