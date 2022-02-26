Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.

Yıldız Savaşları bugün dünyanın dört bir noktasında kült bilim kurgu filmi olarak anılıyor. Bu, filmi izlemeyenlerin de oldukça dikkatini çekiyor. Ne de olsa bir hedef ne kadar çok kişi tarafından işaret edilirse o hedefe olan merak da bir o kadar artar.

Buradaki asıl sorun, filmin hangi sıra ile izleneceğinin bilinmemesi. Seri çok sayıda filmden oluşuyor. Olayların filmlerin çıkış tarihine göre değil karışık bir şekilde ele alınması da izleyicilerde kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Bu kafa karışıklığı gidermek amacıyla Yıldız Savaşları izleme sırası nedir sorusunu kronolojik sıralama ile ele aldık. Bununla birlikte filmler hakkında detaylı bilgi verdik.

Star Wars Serisi İzleme Sırası Nedir?

Star Wars: Gizli Tehlike (1999)

Star Wars: Klonların Saldırısı (2002)

Star Wars: Sith'in İntikamı (2005)

Han Solo (2018)

Rogue One (2016)

Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)

Star Wars: İmparator'un Dönüşü (1980)

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü (1983)

Star Wars: Güç Uyanıyor (2015)

Star Wars: Son Jedi (2017)

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)

Star Wars serisini kronolojik sıralama ile izlemek isteyenlerin yukarıdaki sırayı takip etmesi gerekiyor. İlk üç film (Star Wars: Gizli Tehlike, Star Wars: Klonların Saldırısı, Star Wars: Sith'in İntikamı) izlendikten sonra Han Solo ve Rogue One'ı izleyebilirsiniz. İzleyebilirsiniz diyoruz çünkü bu filmleri izlemek isteğe bağlı.

Hikâyeyi iyi anlamak için kronolojik sıralamayı takip etmek istiyorsanız ve bu iki filmi izlemezseniz çok da büyük bir kayıp yaşamazsınız. Tabii, izlerseniz de en azından fazladan birkaç saat eğlenceli vakit geçirmiş olursunuz. Bu nedenle kronolojik Star Wars serisi izleme sırası için hazırladığımız listeyi takip etmenizi öneririz.

Bunları izledikten sonra sırasıyla Star Wars: Yeni Bir Umut, Star Wars: İmparator'un Dönüşü ve Star: Wars Jedi'nin Dönüşü'nü izleyin. Daha sonra filmleri çıkış tarihine göre izlemeye başlayabilirsiniz. Başka bir deyişle art arda Güç Uyanıyor, Son Jedi ve Skywalker'ın Yükselişi'ni seyredebilirsiniz.

Star Wars serisi izleme sırası için sizin de öneriniz varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Özellikle Yıldız Savaşları'nı bitirip tekrar izlemeye başlamak için hangi filmlerin sırayla izlendiğinde serinin daha ilgi çekici hâle geleceğini düşünüyorsanız o sıralamayı yapabilirsiniz.

Peki, bu filmlerin her birinde hangi konu işleniyor? Sırayla gitmek yerine ilginizi çeken bir filmi izlemek istiyor da olabilirsiniz. Gelin, her bir filme kısa bir bakış atarak serideki filmler hakkında bilgi sahibi olalım.

1. Star Wars: Gizli Tehlike Konusu

Ticaret Federasyonu'nun barışçıl bir gezegen olan Naboo'nun huzurlu yapısını bozacak bir harekette bulunmasının ardından iki jedi (Yıldız Savaşları evreninde barışın temsilcileri) Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi, konuyu araştırmaları için görevlendirilir.

Naboo'ya gönderilen Obi-Wan Kenobi ve Qui-Gon Jinn, Naboo için yapılan asıl planın farkına vardığında çoktan tuzağa düşürülmüş olur.

Film, 1999 yılında vizyona girdi ve seyirci kitlesinin beğenisini kazanmayı başardı. Çıkışının ardından yıllar geçmesine rağmen bugün bile herhangi bir yerde denk gelindiğinde izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Filmin kendisi bir kenara, sadece açılışı bile serinin hakkını vermek için yeterli olduğunu gösteriyor. Yıldız Savaşları: Gizli Tehlike filminde yer alan oyuncuları ise aşağıdaki listeye göz atarak öğrenebilirsiniz.

Star Wars: Gizli Tehlike Oyuncular

Natalie Portman (Padmé Amidala)

Liam Neeson (Qui-Gon Jinn)

Sofia Coppola (Saché)

Pernilla August (Shmi Skywalker)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Jake Lloyd (Darth Vader)

Filmin oyuncu kadrosunda Natalie Portman, Liam Neeson, Sofia Coppola, Jake Lloyd, Ian McDiarmid ve Pernilla August yer alıyor.

2. Star Wars: Klonların Saldırısı Konusu

The Phantom Menace'teki olayların üzerinden yıllar geçer. Naboo Kraliçesi Padme Amidalaa, senatörlük görevine getirilir. Ne var ki peşine bir suikastçı takılır. Düzenlenen suikast girişiminin üzerine iki Jedi Obi-wan Kenobi ile Anakin Skywalker, onu korumakla görevlendirilir.

Star Wars: Klonların Saldırısı Oyuncular

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi)

Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Rose Byrne (Dormé)

Samuel L. Jackson (Mace Windu)

Natalie Portman (Padmé Amidala)

3. Star Wars: Sith'in İntikamı Konusu

Klon Savaşları'nın sonuna doğru Palpatine kaçırılır. Jedi ustası Obi-Wan Kenobi ile Anakin Skywalker, Palpatine'ı kaçıranların arkasındaki General Griveous'u yakalamaları için görevlendirilir. Kendisi ile Sith ve Jedi üzerine konuşma yapılan Anakin Skywalker'ın ise kafasında soru işaretleri oluşur.

Star Wars: Sith'in İntikamı Oyuncuları

Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Frank Oz (Yoda)

Christopher Lee (Kont Dooku)

Anthony Daniels (C-3PO)

Natalie Portman (Padmé Amidala)

Joel Edgerton (Owen Lars)

Jimmy Smits (Ball Organa)

4. Han Solo Konusu

Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi, Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alıyor.

Han Solo Oyuncular

Alden Ehrenreich (Han Solo)

Emillia Clarke (Qi'ra)

Thandie Newton (Val)

Phoebe Waller-Bridge (L3-37)

Donald Glover (Lando Calrissian)

5. Rogue One Konusu

Çatışma devam ederken bir grup kahraman, imparatorluğun yıkılmasına sebebiyet verecek güce sahip bir silah olarak görülen Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için bir arada toplanır.

Rogue One Oyuncular

Spencer Wilding (Darth Vader)

Diego Luna (Cassian Andor)

Felicity Jones (Jyn Erso)

Mads Mikkelsen (Galen Erso)

6. Star Wars: Yeni Bir Umut Konusu

Bir gezegeni yok edebilecek Ölüm Yıldızı'nın planları İsyan Güçleri tarafından ele geçirilir. Leia Organa, galaksinin tekrardan barışa kavuşmasını sağlayacak planlarla üsse dönmeye çalışır.

Star Wars: Yeni Bir Umut Oyuncular

Carrie Fisher (Leia Organa)

Harrison Ford (Han Solo)

Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi)

Kenny Baker (R2-D2)

Anthony Daniels (C-3PO)

Denis Lawson (Wedge Antilles)

7. Star Wars: İmparator'un Dönüşü Konusu

Galaksi için büyük bir tehdit yaratan Ölüm Yıldızı'nın imha edilmesinin üzerinden uzun bir zaman geçer. Luke Skywalker, Prenses Leia ve ekibin geri kalanına bir tuzak hazırlanır. Kısa bir takibin ardından saldırı başlar.

Star Wars: İmparator'un Dönüşü Oyuncular

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi)

Harrison Ford (Han Solo)

Clive Revill (Palpatine)

Anthony Daniels (C-3PO)

Billy Dee Williams (Lando Calrissian)

Peter Mayhew (Chewbacca)

Oliver Maguire (Cabbel)

8. Star Wars: Jedi'ın Dönüşü Konusu

Luke Skywalker ve diğerleri, Tatoonie'ye doğru ilerler. İmparatorluk tarafında ise ikinci bir Ölüm Yıldızı'nı imha etmek için planlamalara devam edilir. Luke Skywalker, babasını aydınlığa geri çekmek için yoğun çaba sarf eder.

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü Oyuncular

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Harrison Ford (Han Solo)

Carrie Fisher (Leia Organa)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Frank Oz (Yoda)

9. Star Wars: Güç Uyanıyor Konusu

İç savaşın üzerinden on yıllar geçer. İlk Düzen, Yeni Cumhuriyet'in sonunu getirmeye çalışır. Leia Organa önderliğindeki Direniş, İlk Düzen'i amacına ulaşmak için ilerlediği yolda önünü kesmeye çalışır.

Star Wars: Güç Uyanıyor Oyuncular

Adam Driver (Kylo Ren)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Daisy Ridley (Rey)

Max von Sydow (Lor San Tekka)

Carrie Fisher (Leia Organa)

Andy Serkis (Yüce Lider Snoke)

Harrison Ford (Han Solo)

John Boyega (Finn)

10. Star Wars: Son Jedi Konusu

Direniş yenilir. Galaksiyi ele geçirmek için kurulan İlk Düzen, Leila Organa önderliğindeki ekibi oldukça zor bir durumda bırakır. Kylo Rey ise İlk Düzen'e karşı mücadele veren Direniş'e geri dönmesi için Luke Skywalker'dan yardım ister. En nihayetinde asıl ölümcül darbe Rey'den gelir.

Star Wars: Son Jedi Oyuncular

Kelly Marie Tran (Rose Tico)

Daisy Ridley (Rey)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Adam Driver (Kylo Ren)

Oscar Isaac (Poe Dameron)

John Boyega (Finn)

Andy Serkis (Yüce Lider Snoke)

Billie Lourd (Kaydel Ko Connix)

Ngô Thanh Vân (Paige Tico)

Gwendoline Christie (Phasma)

Domhnall Gleeson (General Hux)

Hermione Corfield (Tallie Lintra)

11. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Konusu

Kylo Ren, attığı büyük ve geri dönülemez adımdan sonra İlk Düzen'in yeni lideri olur. Kontrolden çıkmış lider ile galaksi karanlığa gömülmeye başlar.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Oyuncular

Adam Driver (Kylo Ren)

Leia Organa (Carrie Fisher)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Keri Russell (Zorii Bliss)

Billy Dee Williams (Lando Calrissian)

John Boyega (Finn)

Star Wars serisi izleme sırası nedir sorusunu seride yer alan filmlerin konusuna ve oyuncularına da değinerek oldukça ayrıntılı bir şekilde yanıtlamış olduk.

Peki, sizin Yıldız Savaşları serisinden favori filminiz ve karakteriniz kim? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer okurlarımız ile söz konusu filmler hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.