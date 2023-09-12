Starfield Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Nihayet uzun bekleyiş sona erdi ve Starfield piyasaya çıktı. Yapımcı Bethesda’nın 25 yıl sonra oluşturduğu ilk markası olan Starfield, oyuncularla buluştu. Büyük vaatler ile oyuncuların ilgisini toplayan Starfield ilk günden Game Pass’e geldiği için biz Türk oyuncuları şanslıyız. Böylece pek çok kişi uygun bir fiyat karşılığında Starfield’ı deneyimleyebilecek

Starfield’ı pek çoğumuz oynayabilecek ama akıllarda başka bir soru işareti daha var. Starfield çok büyük ve geniş bir oyun. Bol bol da dialoğa sahip bir yapım ancak oyunun resmi Türkçe dil desteği mevcut değil. Bu noktada da Starfield Türkçe yama imdadımıza yetişiyor.

Eğer siz de oyundan maksimum keyif almak ve dil bariyerine takılmadan, anlayarak Starfield’i oynamak istiyorsanız yapmanız gerekenler basit. Aşağıdaki adımları uygulayarak Starfield Türkçe yama kurulumunu yapabilirsiniz.

Starfield Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Starfield Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Starfield Türkçe yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki “ Yamayı İndir ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Starfield’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Starfield’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Starfield Hakkında

Aksiyon ve RPG türlerini çok iyi harmanlayan, The Elder Scrolls ile Fallout gibi köklü markalara sahip olan ünlü yapımcı ve yayıncı Bethesda’nın oyunu olan Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Oyuncuların azımsanamayacak bir kısmı oyunu beğenmese de genel olarak olumlu eleştiriler alan Starfield, uzun bir süre oyun gündemini meşgul edecek gibi gözüküyor. 1000’den fazla gezegenin bulunduğu, keşif odaklı bir RPG olan Starfield, açık dünyaya sahip bir uzay oyunudur. Uzun soluklu bir hikayeye sahip olan Starfield oyuncular tarafından “Uzayda Skyrim” olarak anılıyor.

Bethesda’nın klasik bir oyunu olan Skyrim’de de olduğu gibi bu oyunda dilediğimiz pek çok şeyi yapabiliyoruz. Dilersek ana görevi takip edebiliyoruz dilersek de yan görevlere dalıp birbirinden farklı görevlerle maceradan maceraya koşuyoruz. Bunların hiçbirini yapmayıp amaçsızça etrafı keşfedebilir ya da etrafta bulunan yaratıklara saldırarak sürekli aksiyona girebilirsiniz. Seçim sizin.

Starfield Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Starfield’ı oynadınız mı? Starfield Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.