En İyi Girişimcilik Temalı Filmler

En iyi girişimcilik filmleri neler? Motivasyonunuzun artmasını ve ilham almanızı sağlayacak pek çok film yer alıyor. Bu yazıda girişimcilik temasına sahip çok başarılı yapımlar yer alıyor. Beğendiğiniz yapımları izleyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Girişimcilik temasına sahip bir yapım izlemek istiyorsanız fakat kararsız kaldıysanız, hazırladığımız liste tam size göre. Aşağıda birbirinden başarılı çok sayıda film mevcut.

En İyi Girişimcilik Filmleri Neler?

Steve Jobs

Social Network

The Founder

The Boy Who Harnessed the Wind

Pirates of Silicon Valley

The Billionaire

The Wolf of Wall Street

The Aviator

The Pursuit of Happyness

Joy

Flash of Genius

Yukarıda girişimcilik temasına sahip oldukça başarılı yapımlar yer alıyor. Bu yapımların detaylarına aşağıdan erişebilirsiniz.

1. Steve Jobs

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Michael Fassbender, Kate Winslet ve Seth Rogen

2015 yılında vizyona giren Steve Jobs, başarılı girişimcinin hem kariyerini hem de özel hayatını konu alıyor. Çok büyük bir başarının altına imza atan Jobs'ın hikâyesini anlatan yapımın yönetmenliğini Danny Boyle üstlendi. Biyografi ve dram ögelerine sahip olan filmin senaristliğini Aaron Sorkin yaptı.

2. Social Network

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield ve Justin Timberlake

2010 yılında vizyona giren Social Network (Sosyal Ağ), Facebook isimli sosyal medya platformunun kuruluş hikâyesini anlatıyor. Dram ve biyografi ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini David Fincher yaptı. Senaristliğini Aaron Sorkin'in üstlendiği film, 40 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 224 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

3. The Founder

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman ve John Carroll Lynch

The Founder, günümüzde dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden bir tanesi haline gelen McDonald's'ın kuruluş hikâyesini anlatıyor. Yönetmenliğini John Lee Hancock'un üstlendiği film 2016 yılında vizyona girdi. Robert Siegel tarafından yazılan film, 24 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

4. The Boy Who Harnessed the Wind

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor ve Aïssa Maïga

Fen bilgisi kitabından esinlenen 13 yaşındaki William Kamkwamba, Malavi'de yer alan köyünü kıtlıktan kurtarabilmek için rüzgâr türbini inşa eder. 2019 yapımı The Boy Who Harnessed the Wind (Rüzgârı Dizginleyen Çocuk) isimli yapımın yönetmenliğini Chiwetel Ejiofor yaptı. Biyografi, dram ve tarih ögelerine sahip olan filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

5. Pirates of Silicon Valley

IMDb Puanı: 7,2

Oyuncular: Anthony Michael Hall, Noah Wyle ve Joey Slotnick

Biyografi, dram ve tarih ögelerine sahip olan Pirates of Silicon Valley, Steve Jobs ve Bill Gates'in gençliğini konu alıyor. 1999 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Martyn Burke üstlendi.

6. The Billionaire

IMDb Puanı: 7,7

Oyuncular: Pachara Chirathivat, Walanlak Kumsuwan ve Somboonsuk Niyomsiri

2011 yılında vizyona giren The Billionaire isimli film, Itthipat Kulapongvanich'in hikayesini anlatıyor. Filmde Tayland'ın en genç milyarderlerinden bir tanesi olan Kulapongvanich'in yaşadığı zorlukları ve elde ettiği başarıyı konu alıyor.

7. The Wolf of Wall Street

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Margot Robbie

Bir yatırım firmasında çalışan Jordan Belfort’un hikâyesini anlatan The Wolf of Wall Street 2013 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Martin Scorsese'ın üstlendiği yapım, Jordan Belfort'un aynı adlı otobiyografik romanınından uyarlandı. 100 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 392 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

8. The Aviator

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett ve Kate Beckinsale

Babasının fabrikasından kalan servet ile I. Dünya Savaşı'ndaki uçakları konu alan bir sinema filmi çekmeye karar verir. Bu film, Hughes'ün çok büyük bir şöhrete sahip olmasını sağlar.

Birçok ödüle layık görülen The Aviator, 110 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 213 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı. Martin Scorsese tarafından yönetilen film 2004 yılında vizyona girdi.

9. The Pursuit of Happyness

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Will Smith, Jaden Smith ve Thandiwe Newton

Chris ve oğlu Christopher, evden çıkarıldıktan sonra oldukça zor zaman geçirir. Çok büyük bir çaresizlik ile karşı karşıya kalan Chris, bir firmada ücresiz stajyerliği kabul eder. 55 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 307 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Yönetmenliğini Gabriele Muccino'nun üstlendiği The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme) isimli yapımın senaristliğini Steven Conrad yaptı. 2006 yılında vizyona giren Umudunu Kaybetme, biyografi ve dram ögelerine sahip.

10. Joy

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Robert De Niro ve Bradley Cooper

2015 yılında vizyona giren Joy, Miracle Mop'un mucidi ve Ingenious Designs'ın kurucusu olan Joy Mangano'nun hikâyesini anlatıyor. Dram ve biyografi ögelerine sahip olan filmde Mangano'yu Jennifer Lawrence canlandırıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini David O. Russell'ın üstlendiği yapım, 60 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 101 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

11. Flash of Genius

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Greg Kinnear, Lauren Graham ve Alan Alda

Robert Kearns, kendi fikrini kullandığı gerekçesi ile otomobil firmasına karşı yasal bir süreç başlatır. Marc Abraham tarafından yönetilen filmin senaristliğini Philip Railsback yaptı. Yaklaşık 2 saat uzunluğundaki film 2008 yılında vizyona girdi.

Bu liste ile en iyi girişimcilik filmleri neler sorusunu yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.