Steam Aile Paylaşımı Nedir ve Nasıl Yapılır? (2024)

Valve Corporation’un 2003 yılında geliştirdiği dijital oyun dağıtım platformu Steam, kullanıcılarının karşısına birçok farklı özellikle çıkıyor. Bu özellikler arasında yer alan Steam aile paylaşımı sayesinde hesaptaki uygulama ve oyunlar hem misafirlerle hem de aile üyeleriyle paylaşabiliyor.

Böylelikle her Steam kullanıcı, ayrı oyun koleksiyonu yapmak zorunda kalmayacak. Biz de sizler için bu rehberde Steam’ın kullanıcılarına ekonomik olarak oyunlara erişim olanağı sunduğu Steam aile paylaşımı özelliğinden bahsedeceğiz.

Steam Aile Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Steam aile paylaşımı özelliğini aktifleştirmek için öncelikle “Steam Guard” aktif edilmelidir. Steam Guard, Steam’da hesap güvenliğini sağlıyor. Steam Guard sayesinde Steam hesabına başkasının erişmesi engelleniyor. İki aşamalı bir koruma yöntemi olan Steam Guard şu şekilde aktifleştirilir: “Steam > Ayarlar > Hesap > Steam Guard”

Steam Guard aktifleştirildikten sonra Steam aile paylaşımı için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

Steam uygulamasına giriş yapılarak ekranın sol üst köşesinde konumlanan Steam logosuna tıklanır.

Açılır sekme üzerinden “Ayarlar” alanına giriş yapılır.

Ayarlar menüsü içerisinden “Aile” seçilir.

“Bu bilgisayara kütüphane paylaşımı için yetki ver” seçeneği aktifleştirilir.

Aile Görünümü kapsamında hesabın erişilebilirlik ayarları yapılır.

Paylaşılmak istenilen oyunlar, uygulamalar ve bu onların kimlerle paylaşılacağı seçilir.

Kurtarma e-posta adresi girilir.

Aile hesabına erişim için yeni şifre oluşturulur.

Kurtarma e-posta adresi şeklinde kaydedilen adrese gelen kod girilir.

Ekranın sağ üst köşesindeki butondan aile görünümü aktifleştirilir.

Yalnız aile paylaşımı özelliğiyle ilgili bir noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Aile paylaşımı özelliği aktifleştirildiğinde tek kişi oyun ve uygulamalara giriş yapabilir. Oyun ve uygulamaların paylaşıldığı kişiyle aynı anda sisteme giriş yapılması imkansızdır. Aynı zamanda oyunlar, maksimum 5-10 cihaz arasında paylaşılabilir.

Steam Aile Paylaşımı Nasıl Kapatılır?

Çeşitli sebeplerle Steam aile paylaşım özelliği kapatılmak istenebilir. Bu özelliği iptal ettirmek için ekranın sol üst kısmındaki “Steam menüsü > Ayarlar > Aile > Aile Paylaşımı” adımları takip edilmelidir. Adımların sonunda özellik devre dışı bırakılır.

Steam aile paylaşımı özelliğinden kullanıcılar ücretsiz yararlanabilir. Bundan dolayı Steam kullanıcıları diledikleri zaman özelliği yeniden aktifleştirebilirler.