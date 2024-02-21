Steam Şifrenizi Nasıl Değiştirirsiniz? (2024)

Steam, ortalama 30 milyona yakın eşzamanlı oyuncu ve 40.000 oyunla dünyadaki en popüler PC oyun mağazaları arasında yer alıyor. Oyuncular ve geliştiriciler için gelir kapısı olan bu platformda hesap güvenliği çok önemli. Bilgisayar korsanları tarafından çalıntı Steam hesapları karaborsada satılıyor.

Aynı zamanda hackerlar, ele geçirdikleri Steam hesaplar üzerinden kredi kartı bilgilerini kullanarak hediye kartları satın alıyorlar. Tüm bu durumların önüne geçmek için güçlü şifre kullanmak gerekiyor. Biz de bu rehberde Steam şifre değiştirme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Steam Şifre Değiştirme Adımları

Steam şifre değiştirme hem akıllı cep telefonlarından hem de masaüstünden gerçekleştiriliyor. Şifre değiştirmek için şu adımlar takip edilmelidir:

1. Mobil Uygulama ile Steam Şifre Değiştirme

Steam şifresi, mobil uygulama üzerinden şöyle değiştirilir;

İlk olarak Steam uygulamasına giriş yapılır.

Sol üst köşede yer alan menüye tıklanır.

Menü altında yer alan “Hesap Ayrıntıları” alanına girilir.

Hesap Güvenliği kısmından “Parolamı Değiştir” butonuna tıklanır.

Hesap doğrulanarak sonrasında yeni parola defa girilir.

En son adımda “Parola Değiştir” butonu üzerinden yeni oturum açma bilgileri kaydedilir.

2. Bilgisayar ile Steam Şifre Değiştirme

Mac ve PC bilgisayarlardan Steam şifresi şu şekilde değiştirilir;

Steam uygulaması açılarak ekranın sol üst köşesinde yer alan menüye tıklanır.

Açılan menü üzerinden Mac (Tercihler) ya da PC (Ayarlar) alanına giriş yapılır.

Ekranın sol kenar çubuğu üzerinde hesabın seçili olup olmadığı kontrol edildikten sonra “Parola Değiştir” butonuna basılır.

Ekranda bir web tarayıcı penceresi açılacak.

Kullanıcı dilerse iki faktörlü kimlik doğrulama yapıp akabinde yeni şifreyi iki defa girebilir.

“Şifre Değiştir” butonuna tıklanarak yeni şifre kaydedilir.

Kaydetme işleminin ardından yeni şifre girilip onaylanır.

3. Web Sitesi ile Steam Şifre Değiştirme

Web sitesi üzerinden Steam şifre değiştirme işlemi içinde takip edilmesi gereken adımları şöyle sıralayabiliriz;