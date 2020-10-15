Steam Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır? - Eğer bir Steam kullanıcısı iseniz ve oynadığınız oyunları eş zamanlı olarak yayınlarak canlı yayın yapmak istiyorsanız, bu özelliğin nasıl kullanıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Endişeye mahal yok çünkü doğru yerdesiniz.

Bu rehberimizde Steam Broadcasting ile oynadığınız oyunları gerçek zamanlı olarak yayınlamanıza imkan sunan bu özelliğin nasıl kullanıldığını ve nelere ihtiyaç duyacağınızı sizlerle adım adım inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız, daha fazla uzatmadan rehberimize geçelim.

Steam'de Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Steam Yayıncılık, arkadaşlarınız favori oyunlarını oynarken onları izleyebilmenize olanak tanır. Eğer isterseniz başkalarının sizi oyun oynarken izlemeleri için bu özelliği kullanabilirsiniz. Bir yayın yapabilmek için kısıtlı olmayan ve yasaklanmamış bir hesaba ihtiyacınız var.

Öncelikle bir oyuna girin.

Oyuna girdikten sonra arkadaşlarınız size izleme isteği gönderebilirler.

İlk defa bir izleme isteği aldığınızda size Yayıncılık Ayarları gösterilecek.

Burada yayınlarınızı kimlerin izleyebileceğini - arkadaşlar, herkes vb. - seçin.

Oyundan çıktığınızda yayın sona erer.

Yayınlarla ilgil merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşmak için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Steam Hakkında

Kullanıcıların sevdikleri oyunların dijital kopyalarını satın alabilecekleri, piyasaya yeni çıkacak olan oyunlarla ilgili en son haberlere, ekran görüntülerine ve videolara ulaşabileceği, farklı oyun topluluklarına katılabileceği, arkadaşlarıyla sohbet edebileceği, sahip olduğu tüm oyunları en güncel versiyonlarıyla oynayabileceği, sorunsuz bir şekilde çoklu oyunculu ağlar üzerinde yer alabileceği mükemmel bir oyun platformunu kullanıcılara sunan Steam, bu alanda uzun yıllardır liderliğini sürdürmektedir.

Türkçe dil desteğine de sahip olan Steam'i bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra, öncelikli olarak kendinize bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Oldukça kolay bir adımdan sonra kendi kullanıcı hesabınızı oluşturarak, Steam ailesi üzerinde sizler de yerinizi alabilirsiniz.

Oldukça sade ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, farklı başlıklar altında satın alabileceğiniz birçok oyunu ve oyun modunu içerisinde barındırmaktadır. Satın aldığınız oyunları yine Steam yardımıyla bilgisayarınıza hızlı bir şekilde indirerek doğrudan oynamaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda satın almış olduğunuz oyunla ilgili herhangi bir güncelleme çıktığı zaman, Steam oyunu sizin için güncelleyecektir. Bu şekilde satın almış olduğunuz oyunları en stabil haliyle oynayabilirsiniz.