Steam İndirme Hızını Artırma Nasıl Yapılır?

Steam indirme hızını artırma yöntemleri nelerdir, oyun indirme hızı arttırma için hangi adımlar takip edilmelidir? Video oyunu söz konusu olduğunda akıllara doğrudan gelen sayılı isimlerden Steam, yılın belirli dönemlerinde çok büyük indirimler yapıyor.

Bu indirimler, oyuncular tarafından yoğun talep görüyor. Öyle ki %90'lık bir indirim, oyuncular için kaçırılmaz bir fırsat olarak görülüyor. Asıl sorun ise oyunu satın aldıktan sonra başlıyor.

Takdir edersiniz ki bir oyuncu için en zor kısım, oyunu indirme kısmıdır. İnternetiniz çok iyi değilse bir oyunu oynamaya başlamak için günlerce beklemeniz gerekebiliyor. Bu rehberde ise Steam indirme hızı nasıl artırılır sorusuna yanıt vererek oyun indirme süresini azaltmanızı sağlıyoruz.

Steam İndirme Hızı Artırma Yöntemleri

İnternet kullanan uygulamaları sonlandırın.

Steam'i optimize edin.

Veri bağlantısını optimize edin.

İndirme bölgesini kontrol edin.

Sunucuyu yeniden konumlandırın.

Yukarıdaki maddeler, Steam oyun indirme hızı artırma yöntemleridir. Peki, bunları nasıl uygularız? Gelin, öğrenelim.

1. İnternet Kullanan Uygulamaları Kapatma

Steam üzerinden oyun indirmediğiniz gerektiği zaman bir süreliğine internetinize bağlı cihazlarda devam eden işlemleri sonlandırmanız gerekir. Bu, oyunların saatlerce hatta günlerce inmesini beklemenizin önüne büyük ölçüde geçecektir.

İlk olarak kendi bilgisayarınızda açık, çok fazla internet kullanan uygulamaları sonlandırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Ctrl + Alt + Delete tuş kombinasyonunu kullanarak görev yöneticisini açın.

Uygulama adı gibi bilgilerin yer aldığı bölümde "Ağ" kısmını bulun ve üzerine tıklayın. Bu, uygulamaları internetinizi ne kadar kullandığına bağlı olarak sıralayacaktır.

kısmını bulun ve üzerine tıklayın. Bu, uygulamaları internetinizi ne kadar kullandığına bağlı olarak sıralayacaktır. En çok internet kullanan uygulamaların üzerine sağ tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Dikkat etmeniz bir diğer nokta da akıllı telefon, tablet ve benzeri cihazlarda devam eden indirme işlemleridir. İndirme işlemi sadece bir uygulama indirilerek yapılmamaktadır. YouTube'dan bir video izlemek de esasında bir indirme işlemidir.

2. Steam'i Optimize Etme

Steam'i açın.

Görev yöneticisini başlatın.

"İşlemler" kısmından Steam Client Service'i bulun.

Hizmetin üzerine sağ tıklayın ve "Ayrıntılara Git" seçeneğine tıklayın.

"Ayrıntılar" kısmında steamservice.exe'in üzerine sağ tıklayın ve imleci "Öncelik ayarla" seçeneğinin üzerine getirin.

Önceliği "yüksek" olarak ayarlayın.

Steam indirme hızı arttırma için kullanılan başka bir yol da Steam'i optimize etmekten geçmektedir. Yukarıdaki adımları takip ederek Steam oyun indirme hızını arttırmak mümkündür. Bu işlem, indirme süresini elbette 1 saniyeye indirmeyecektir ama öncesi ve sonrası bakımından önemli fark yaratacaktır.

3. Veri Bağlantısını Optimize Etme

Steam, kullanıcılara en iyi indirme deneyimini sunmak için elinden geleni yapsa da en nihayetinde indirme süresi tamamen kullanıcının indirme hızına bağlıdır. Herkesin indirme hızı aynı olmasa da Steam oyun indirme süresini kısaltmak için başvurulacak birkaç yöntem mevcuttur.

Veri bağlantısını optimize etmek için atmanız gereken ilk adım, internete Wi-Fi ağı kullanarak değil Ethernet kablosunu kullanarak bağlanmak olmalıdır. Bunu yaparken LAN sürücüsünün de en son sürümünü yüklemeniz gereklidir.

Cihazınızın ya da anakartınızın marka ve modelini biliyorsanız resmi internet sitesinden en son sürümünü indirebilirsiniz.

4. Steam İndirme Bölgesi Değiştirme

Steam'e girin.

Ayarları açın.

İndirmeler kısmına gelin.

"İndirme bölgesi" seçeneğinin altındaki açılır listeden şu an bulunduğunuz ülkeyi seçin.

Steam, kullanılan harici yazılımlardan ya da sistemsel hatadan kaynaklı olarak konumunuzu yanlış saptayabilmektedir. Yani Los Angeles'ta yaşamasanız bile Steam'de orada olduğunuzu görebilirsiniz.

Bu seçimi tamamladıktan sonra hemen alt kısımda bulunan bant genişliğini sınırlama bölümünde bant genişliğini limitsiz olarak değiştirin. Steam indirme hızı artırma hedefinize böylece bir adım daha yaklaşmış olacaksınız.

5. Sunucuyu Yeniden Konumlandırma

Steam'in indirme istatistikleri sayfasına gidin.

Sayfadaki interaktif haritadan ortalama indirme oranını ve küresel trafiğin yüzdesini inceleyebilirsiniz.

Burada trafik yüzdesi düşük olan bölgelerden birini seçerek indirme hızında büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz.

Bazen bulunduğunuz bölgeyi seçmek en iyi seçenekken Bazen de coğrafi konumda değişiklik yapmak gerekebiliyor. Yüksek indirme hızına ve yüksek trafik yoğunluğuna sahip bir bölgede yaşamak, indirme hızını da doğrudan etkileyebiliyor.

Trafik ne kadar yoğun olursa bağlantıda da o kadar çok tıkanma olur. Bununla birlikte trafiği dengelemek ve doğru indirme oranını bulmak için coğrafi konumunuzda değişiklik yapabilirsiniz.

Steam indirme hızı artırma nasıl yapılır, Steam oyun indirme hızı artırma için hangi adımlar takip edilmelidir diye soranlar için indirme süresini önemli oranda azaltacak uygulaması basit 5 yöntem sıraladık.

Bu yöntemleri uygulayarak Steam'de daha hızlı oyun indirebilir ve Steam indirme hızı nasıl artırılır, Steam indirme hızı artırma nasıl yapılır gibi soruları bir daha sormak zorunda kalmayabilirsiniz.