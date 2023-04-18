21.yüzyılın en popüler oyun platformlarından biri olan Steam her geçen gün bir oyuncuyu daha kendine katıyor. Ancak Steam’in son zamanlarda ciddi rakipleri ortaya çıkıyor. Kimi oyuncular bu nedenle Steam hesabını kapatıyor. Kimi zaman ise oyuncular vakit bulamadıklarından dolayı oyun oynayamıyor ama kullanıcı bilincinden ötürü hesaplarını kapatmak istiyor. Bizler de sizler için Steam hesap kapatma nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Steam Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Steam’i açın.

açın. Steam hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede bulunan kullanıcı adınıza tıklayın.

Açılan sayfadan “Hesap detayları” kısmına tıklayın.

Açılan sayfada en alt kısımda bulunan “Steam hesabımı sil” butonuna tıklayın.

“Hesap silme işlemine devam edin.” seçeneğine tıklayın.

İlk e-posta adresinizi ilgili butona girin. (Steam hesabınızda kullandığınız ilk e-posta)

Telefon numaranızı girin.

Metin kutusuna herhangi bir şey yazın.

Gönder seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra bir süre sonra Steam hesap silme işlemi yakın zamanda tamamlanmış olacaktır. Steam destek ekibi işlemi talebinizi en yakın süre içinde tamamlayacaktır.

Steam diğer platformlar gibi direkt olarak hesap silme işlemini gerçekleştirmemektedir. Bu nedenle işleminiz biraz uzun sürebilir.

Steam Hesap Kapatmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Hesap bakiye durumu

Envanterler ve oyunlar

Hesap Bakiye Durumu

Steam hesabınızı kapatmadan önce dikkat etmeniz gerekenler arasında hesap cüzdanınızda bakiye bırakmamaktır. Bu nedenle ya bakiye iade etmeniz gerekecek ya da bir şeyler satın almanız.

Envanterler ve Oyunlar

Steam hesabınızı kaybedeceğiniz için hatırlatmakta yarar var. Eğer hesabınızı tamamen silerseniz hesabınızda bulunan oyunlar kaybolacak ve aynı şekilde envanterinizde bulunan itemler tamamen yok olacaktır.

Son olarak eğer çok fazla oyun veya iteminiz hesabınızda bulunuyorsa hesabınızı kalıcı olarak silmek yerine bir süre pasifte tutabilir ve tekrar oyun dünyasına dönmek istediğinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için Steam hesap kapatma işlemini anlattık. Peki sizler Steam’in bu politikası hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Steam oyun iade etme nasıl yapılır? merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.