2003 yılında Valve Corporation tarafından kurulan Steam, bir süre sonra tüm dünyanın gözdesi olacaktı. Öyle ki milyonlarca oyuncu burada buluşur ve oyun kütüphanelerine yeni oyunlar ekler. Peki, kısa bir bilginin ardından Steam kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?

Steam Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Steam hesabınıza giriş yapın.

yapın. Sağ üst köşede bulunan kullanıcı adınıza tıklayın.

Açılan menüde “Profilim” seçeneğine tıklayın.

Profil sayfanızda kullanıcı adınız bulunmaktadır.

Hali hazırda bulunan kullanıcı adınızı düzenle butonuna tıklayarak değiştirin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Steam Guard kodunuzu ilgili kutucuğa girin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra Steam kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Stem Guard hesap güvenliğinizi korumak adına kullanılan bir yöntemdir. Guard kodu bir süre sonra anlık olarak güncellenmektedir. Ayrıca Guard kodunuzu kullanmak için bir telefon doğrulaması yapmanız gerekmektedir.



Gerek oyun toplulukları gerek sohbet odalar gerek ise canlı yayınlarla milyonlarca oyuncunun buluştuğu Steam her geçen gün daha da popülerleşiyor. Ancak zaman zaman insanlar Steam hesaplarını silmek isteyebilir. Eğer sizler de hesabınızı kapatmak istiyorsanız Steam hesap kapatma nasıl yapılır? Başlıklı yazımızı göz atabilirsiniz.

Son olarak Steam kullanıcı adınızı değiştirmeniz Steam hesap adı değiştirme işleminiz gerçekleştirdiğiniz anlamına gelmez. Steam hesap adları başkaları tarafından görünmez ve sadece hesap sahibi görebilir. Bu nedenle kullanıcı adı ve hesap adı birbirlerinden farklı kavramlardır.

Steam Hesap Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Steam hesap adı değiştirme maalesef gerçekleştirilmemektedir. Steam bu konu üzerinde birçok mail alıyor fakat hala bu soruna bir çözüm getirmemektedir. Tekrar hatırlatmak isteriz ki Steam hesap adınız ne olursa olsun 3. bir kişi tarafından görülmez.

Bu içeriğimizde sizler için Steam kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.