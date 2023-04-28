Steam Oyunlarına Türkçe Yama Yüklemek Ban Sebebi mi?

PC oyunculuğunun vazgeçilmez özelliklerinden birisi de hiç şüphesiz yamalar ve modlardır. Öyle ki bunların da en işlevsel ve faydalı olanları hiç şüphesiz ki Türkçe yamalardır. Her ne kadar son yıllarda Türkçe dil desteğine sahip oyunların sayısı artmış olsa da hala pek çok oyunda bu özellik mevcut değil.

Oyuncular Türkçe yama başta olmaz üzere pek çok modu ve yamayı bilgisayarlarına yüklemek istiyorlar. Peki Steam’de Türkçe yama ban sebebi mi? Bilindiği üzere Steam VAC (Valve Anti-Cheat) korumasıyla bilinen bir firma ve pek çok kişi kuralları ihlal ettiği için banlanıyor. Peki Türkçe yamalar bu VAC kurallarını ihlal ediyor mu? Bu konuya açıklık getirelim.

Steam Türkçe Yama Ban Sebebi mi?

Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Nasıl yani? Sizler için detaylı bir şekilde izah edelim.

Çevrimdışı oyunlarda Türkçe yama yüklemenizin hiçbir sıkıntısı yoktur. Sadece Türkçe yama değil, pek çok farklı modu ve eklentiyi kurabilirsiniz, bu konuda endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Söz konusu eğer çevrimiçi oyunlarsa ya da hem tek kişilik hem çok oyunculu oyunlardan bahsediyorsak durumlar biraz değişebiliyor.

Çok oyunculu oyunlarda Türkçe yama kullanmak son derece riskli. Bazı oyunlar hile yapmaya son derece müsait oldukları için yerel dosyalarınızda yapabileceğiniz en ufak değişiklikte bile Steam alarma geçebiliyor.

En popüler örneklerden biri olan GTA 5 buna çok güzel bir örnek. Hem tek kişilik modu hem de çok oyunculu moda sahip olan bir oyun olduğu için GTA 5 Türkçe yama ban sebebi midir diye çok soruluyor.

GTA 5 gibi popüler ve çevrimiçi bir oyunda Türkçe yama kullanmanın bedelleri son derece ağır olabilir. Eğer oyunu Türkçe yama ile oynamak istiyorsanız tek kişilik oyun modunu sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz ancak GTA Online’a giriş yapacaksanız yamayı muhakkak kaldırın. Oyunu Türkçe oynamak için banlanma riskini göze almak hiç de akıl kârı değil.

Steam oyunlarınıza Türkçe yama yükleyip yüklememek ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarınıza Türkçe yama yüklüyor musunuz? Hiç Türkçe yama yüklediğiniz için banlandığınız oldu mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.